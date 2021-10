Serbaer Senioren lauschen Autorin

Serba. Nächster Termin zum Treffen in Serba steht fest

Die Senioren in Serba konnten sich wieder treffen. Zum dritten Mal wurde das Seniorencafé von Kathrin Löbel im Saal des Gemeindehauses organisiert. Kinderbuchautorin Johanna Kirschstein aus Reichmannsdorf bei Saalfeld war zu einer Lesung eingeladen und unterhielt die Gäste mit witzigen, ernsten und persönlichen Geschichten, die auch ältere Leser begeistern. Da ging es um „Enteli und Kikerik“, einen schlauen Hahn und eine kleine Ente, die von einem Bauernhof ausgerissen sind, um die Welt zu erkunden. Die Zuhörer wurden auf geheimnisvollen Wegen im Wald mitgenommen und konnten Geschichten zu Menschen mit Behinderungen und Krankheiten erfahren, die das beste aus ihrem Leben machen. So mancher habe ein Weihnachtspräsent für seine Enkel oder Urenkel mitgenommen. Das nächste Seniorencafé am Donnerstag, 25. November, beinhaltet Kreativangebote für die Adventszeit. Beginn ist 14.30 Uhr im Saal in Serba.