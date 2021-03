Großeinsatz der Polizei mit Hubschrauber im Saale-Holzland

Die Polizei führte am Freitag umfangreiche Suchmaßnahmen rund um Stadtroda sowie in der Nähe von Bad Klosterlausnitz durch. Eine Vielzahl von Polizeikräften aus dem Saale-Holzland sowie der Bereitschaftspolizei, ein Polizeihund und ein Polizeihubschrauber waren bei der Suche nach einem jungen Mann eingesetzt.

Der Mann wurde seit 11 Uhr in Stadtroda vermisst und benötigte dringend ärztliche Behandlung. Des Weiteren war er für die Jahreszeit nicht entsprechend gekleidet. Am späten Nachmittag konnte der Mann nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Rüdersdorf durch Polizeibeamte festgestellt werden. Er wurde in ein Krankhaus gebracht.

E-Bike gestohlen

In Eisenberg wurde am Wochenende aus einem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße ein gelb schwarzes E-Bike der Marke Mondraker entwendet. Es handelt sich um ein hochwertiges und vollgefedertes Mountainbike. Das Rad wurde im Zeitraum vom Freitag 18 Uhr bis zum Samstag 15.30 Uhr entwendet. Die Polizei fragt: Wer hat das Fahrrad geehen? Wem wurde so ein Mountainbike zum Kauf angeboten? Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland - Tel.: 036428-640.

Reh nach Unfall gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Landstraße zwischen Laasdorf und Gernewitz zu einem Wildunfall. Dabei verendete das Reh. Als der Jagdpächter das Tier abholen und ordnungsgemäß entsorgen wollte, stellte er fest, dass das Tier nicht mehr an er Unfallstelle lag. Er erstattete daraufhin bei der Polizei Anzeige wegen Jagdwilderei. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in er Zeit von 7.40 Uhr - 9 Uhr kurz Gernewitz aus Richtung Jena bemerkt? Wem wurde eventuell ein Reh zum Kauf angeboten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland - Tel.: 036428/640

