SHK-Doppelhaushalt: Kreisumlage bleibt konstant

Landrat Andreas Heller (CDU) hat dem Kreistag für dessen Sitzung am 11. Dezember vorgeschlagen, für 2020/21 einen Doppelhaushalt aufzustellen. Er sagte am Freitag, man wolle damit einerseits Planungssicherheit schaffen – insbesondere im Baubereich. Andererseits hofft man, vor allem für das Jahr 2021 die steigenden Baupreise ein Stück weit abmildern zu können, indem man Aufträge frühzeitig ausschreibt und vergibt – womöglich auch während der Wintermonate rund um den Jahreswechsel 2020/21. Kernelement des Kreishaushaltes: Die Kreisumlage für die Gemeinden soll – inklusive Schulumlage – bei 47,89 Prozent bleiben.

Das Landratsamt hatte in früheren Beratungen angedeutet, dass die Umlage um weitere zwei Prozentpunkte steigen könnte. Nach Anhörungen der Gemeinden kam man zum Schluss, dass diese eine Mehrbelastung nicht stemmen können. Zumal das Haushaltsvolumen trotzdem steigt. Der Verwaltungshaushalt umfasst etwa 101 Millionen Euro im Jahr 2020, im Jahr 2021 sollen es 104 werden. Das steigende Volumen kommt trotzdem aus den Kommunen, bei denen man durch mehr Steuern und Schlüsselzuweisungen von Mehreinnahmen ausgeht.

Landrat hofft auf Extra-Zuschuss vom Land

„Eigentlich wären 730.000 Euro mehr nötig“, sagt Kreis-Kämmerer Frank Pucklitsch. Das müsse man nun ausschwitzen, so Heller. Stattdessen nimmt man laut Plan im kommenden Jahr etwa 700.000 Euro neue Schulden auf, 2021 sind weitere 1,5 Millionen Euro geplant. Damit würde die Schuldenlast des Kreises auf 28,2 Millionen Euro steigen. Die Landkreise fordern über den Landkreistag derweil vom Land eine Extra-Finanzspritze. Die ungeplanten Mehreinnahmen von 367 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt sollen zu einem Teil an die Kommunen fließen, um auch im Saale-Holzland-Kreis Spannung zu lösen.

Knackpunkt aus Sicht Hellers: die Sozialausgaben. 2020 müsse der Kreis 37,5 Millionen Euro aus eigenen Mitteln dafür aufbringen. Verantwortlich sind etwa zahlreicher werdende Inobhutnahmen durchs Jugendamt, wenn das Wohl von Kindern gefährdet ist – etwa durch Drogenmissbrauch der Eltern oder häusliche Gewalt. „Derzeit haben wir 60 Fälle.“ Mit Kosten pro Monat und Fall durch Betreuung und Unterbringung in Höhe von bis zu 7000 Euro kommt man allein hier auf Ausgaben von etwa fünf Millionen Euro. „Und diese Probleme häufen sich.“ Er sieht Land und Bund in der Pflicht, sich stärker zu beteiligen. Man bürde den Kreisen Verantwortung auf, bei der Finanzierung fühlt man sich aber im Regen stehen gelassen. Auch Personalkosten steigen, Tariferhöhungen und vereinzelter Personalmehrbedarf sind Gründe.

Schule in Dorndorf profitiert am stärksten

Dank Fördermitteln etwa aus dem Digitalpakt und für Baumaßnahmen in den Schulen hat man 2020/21 ein Budget von 13,2 Millionen Euro zur Verfügung. 4,2 Millionen Euro davon kommen aus Digitalpakt-Mitteln und sind gedacht, die Schulen mit Breitband-Internet zu versorgen. Weitere drei Millionen Euro sollen in die Regelschule Dorndorf fließen. Auflagen führten dazu, dass man neben Feuerschutztüren und Feuerschutztreppe auch die Elektrik erneuern muss.

Auch Bürgel findet sich in den Plänen: Nachdem der Gemeinschaftsschulstandort ein neues Gebäude erhalten hat, in das die Grundschule eingezogen ist, soll auch das bestehende Gebäude innen saniert werden. 2,2 Millionen Euro sind vorgesehen. Weitere 755.000 Euro sieht der Entwurf für die Turnhalle in Bad Klosterlausnitz vor. Weitere Arbeiten sind vorgesehen in der Grundschule Schlöben (Sanierung Essenausgabe), der Tälerschule Ottendorf (2. Rettungsweg, Fenster), der Grundschule Königshofen (2. Rettungsweg), der Schule Crossen (Sanierung Heizung) sowie dem Gymnasium Eisenberg (Sanierung Fassade).

Mehrheit für den Entwurf ist völlig ungewiss

Im Straßenbau sind der grundhafte Ausbau der K182/192 in der Ortslage Altenberga zusammen mit dem Straßenbauamt Gera sowie die Sanierung der K205 in Trockenborn vorgesehen – zusammen mit einer Reihe kleinerer Arbeiten andernorts. Das Budget für zwei Jahre beträgt hier 2,5 Millionen Euro.

Noch steht der Haushalt auf tönernen Füßen. Eine Beschlussempfehlung aus dem Finanzausschuss liegt nach Informationen unserer Zeitung nicht vor. „Es kommt am 11. Dezember zum Schwur“, so Heller.