Sich in Hermsdorf richtig die Meinung sagen

Hermsdorf. Politische Bildung in der Volkshochschule Saale-Holzland: Gesprächstraining und Teilhabe-Seminar im November

Es war nicht zuletzt die Corona-Pandemie, die zu einer weiteren Polarisierung des öffentlichen Diskurses geführt hat. Gespräche im Alltag über das Virus, die staatlichen Gegenmaßnahmen oder den Impffortschritt eskalieren nicht selten und wandern oft auch schnell auf die Ebene des Politischen. Dabei ist eine vernünftige und rücksichtsvolle Kommunikation nicht nur die Grundlage des politischen Wettbewerbs der Ideen und Meinungen, sondern letztlich der Demokratie im Allgemeinen.

Dialog trotz Meinungsverschiedenheiten

Vor diesem Hintergrund bietet die Kreisvolkshochschule Saale-Holzland im November zwei kostenlose Formate zur politischen Bildung mit der Demokratiepädagogin Kathrin Schuchardt am Standort in Hermsdorf an. Am 6. November steht ein Gesprächstrainings-Kurs zum Thema Zivilcourage unter dem Titel „Einspruch! Meinungsstärke beweisen und Dialogfähigkeit üben“. Hier werden Fragen geklärt wie etwa „Wie vertrete ich meine Meinung selbstsicher? Wie spreche ich mit Menschen, deren Positionen ich emotional völlig ablehne? Welche Gesprächshaltung brauche ich dabei?“

Ideen Gehör verschaffen

„Nicht jammern und klagen, selber aktiv werden“ heißt hingegen ein interaktives Seminar zur Erprobung von Strategien zur Umsetzung eigener politischer Ideen und Vorstellungen, das am 27. November stattfindet. Dabei geht es um Möglichkeiten, den eigenen Vorstellungen und Ideen Gehör zu verschaffen. „Wo kann ich mich einbringen? Welche Strategien zur gesellschaftlichen Partizipation gelingen nachhaltig?“, heißt es in der Ankündigung.

Die Kurse finden jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Ort: KVHS Hermsdorf, Schulstraße 30. Anmeldung im Netz: www.vhs-saale-holzland-kreis.de oder per Telefon: 036691/24 78 64 20