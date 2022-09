Sicherheit von Patienten wird in Stadtroda in den Fokus gerückt

Stadtroda. Umfangreiche Aktionen am 22. September am Stadtrodaer Klinikum geplant: Händewaschen unter UV-Licht

Das Asklepios Fachklinikum Stadtroda wird vor dem Hintergrund des „Welttags der Patientensicherheit“ am 22. September das Thema wieder stärker in die Öffentlichkeit rücken. „Das Themenfeld Patientensicherheit ist allerdings für uns tagtäglich aktuell und tagtäglich umzusetzen“, sagt Mirko Rosenkranz, Fachkraft für Krankenhaushygiene und Qualitätsbeauftragter Pflege am Klinikum. „Zu den vier Schwerpunkten in puncto Patientensicherheit gehören unter anderem Notfallmanagement und, in Zeiten von Corona besonders wichtig, Hygiene, insbesondere Händehygiene“, so Rosenkranz.

Am 22. September wird es einen umfangreichen Infostand geben. Mittels einer „Derma Lite Check Box“ kann hier die Durchführung einer Händedesinfektion geübt und überprüft werden. Es kommt fluoreszierendes Händedesinfektionsmittel zum Einsatz; dessen Verteilung wird dann unter UV-Licht kontrolliert.

Zudem werden Flyer mit Informationen zu Infektionswegen von Krankheiten und deren Vermeidung durch sachgerechte Händehygiene sowie Kugelschreiber, Aufkleber und weitere Materialien aus dem „We Care“-Programm ausliegen. Auf allen Stationen finden an diesem Tag zusätzliche kurze Schulungen zum Thema statt.

„Stop Inject“ und „Critical Incident Reporting System“ (CIRS) heißen die weiteren Schwerpunkte. „Stop Inject“ ist eine Maßnahme zur Verbesserung der Medikationssicherheit. Diese beinhaltet, dass Spritzen in dem Sinne abgesichert werden, dass jeder Patient bekommt, was er braucht und was aktuell für ihn gilt. Hierzu hängen unter anderem auf jeder Station Poster und Plakate aus.

Neue Impfangebote

Patientensicherheit umfasst gerade in Zeiten der Corona-Pandemie auch das Thema Impfen. „An unserem Klinikum startet im September wieder ein Impfkampagne“, erklärt Mirko Rosenkranz. Allen Mitarbeitenden und Patienten werden in diesem Rahmen Impfungen gegen Corona und Influenza mit aktuell angepassten Impfstoffen angeboten. „Im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir hier im Klinikum vieles getan, um Patientensicherheit zu gewährleisten., sagt Rosenkranz.