Sieben Jahre nach der Flut wartet Silbitz weiter auf Schutz

Der Silbitzer Bürgermeister Silvio Mahl, Staatssekretär Volkmar Vogel, der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt, Bundestagsabgeordneter Albert Weiler (alle CDU) sowie der Vorsitzende der VG Heideland-Elstertal-Schkölen Martin Bierbrauer (v.l.) haben in Silbitz über den Hochwasserschutz für die Gemeinde gesprochen.

Kürzlich weilten die drei CDU-Politiker Volkmar Vogel, Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler sowie der CDU-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Mario Voigt, zu einer Gesprächsrunde in Silbitz. Dort sprach der Silbitzer Bürgermeister Silvio Mahl (CDU) ein wichtiges Thema für die Elstertal-Gemeinde an: den Hochwasserschutz entlang der Weißen Elster.

Das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2013 hatte Silbitz schwer getroffen, bei der Stahlgießerei der Silbitz Group war mit rund 14 Millionen Euro der größte Einzelschaden im ganzen Freistaat zu beklagen, erinnerte Mario Voigt. Nun seien allerdings schon wieder sieben Jahre vergangen: „Die Leute fragen sich, was bisher in Sachen Hochwasserschutz passiert ist“, so Silvio Mahl. Natürlich wisse er, dass die Planungen dazu laufen – „aber aus meiner Sicht geht das alles viel zu langsam.“

„Flussläufe darf man nicht in Verwaltungsabschnitten betrachten, sondern von der Quelle bis zur Mündung“, sagte Volkmar Vogel. Denn ein Hochwasser mache nicht an Ländergrenzen halt. Eine übergreifende Planung sei allerdings nur möglich, wenn sich alle beteiligten Ebenen abstimmen. Um die Planungen bundesweit zu „harmonisieren“, arbeite der Bund seit 2018 an einem länderübergreifenden Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz. Damit sollen die für den Hochwasserschutz primär zuständigen Wasserwirtschaftsbehörden der Länder sowie Landes-, Regional- und Kommunalplanungen unterstützt werden, um das Hochwasserrisiko zu minimieren und Schäden zu begrenzen.

Aktuell werden 250 Stellungnahmen zum Bundesraumordnungsplan ausgewertet

Mit diesem ersten länderübergreifenden Raumordnungsplan des Bundes betrete man allerdings Neuland, so Staatssekretär Vogel. Aktuell würden rund 250 Stellungnahmen von öffentlichen Stellen ausgewertet, deren Belange durch den Raumordnungsplan berührt sind. „Es gibt noch Verhandlungsbedarf“, gibt Volkmar Vogel zu. So laute eine Kritik aus den Raumordnungsbehörden der Länder, dass der Bundesplan die Planungshoheit der Länder nicht in ausreichendem Maße berücksichtige. Trotzdem soll der Raumordnungsplan im Spätsommer 2021 in Kraft treten.

Kurz vor Ostern will Volkmar Vogel den Silbitzern einen Zwischenstand dazu geben, versprach der Politiker. Ein konkreter Termin, wann im Elstertal die Schutzmaßnahmen schlussendlich beginnen, lässt dann aber wohl immer noch auf sich warten. Bezüglich rechtzeitig ergriffener Maßnahmen sind die Silbitzer ein gebranntes Kind. Jahrelang habe man vor der Flut von 2013 beim dafür zuständigen Land darum gebeten, ein defektes Schott an der Weißen Elster reparieren zu lassen. Als das Wasser stieg, ließ sich das Schott nicht bedienen – das Unterdorf lief voll. „Die Reparatur erfolgte dann umgehend – aber erst nach dem Hochwasser“, so Silvio Mahl.