Sechs Teilnehmer der Mut-Tour, einem Aktionsprogramm des Vereins Deutsche Depressionsliga, machte am 22. August 2019 in Eisenberg Station.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sieben Tage auf dem Tandem: Mut-Tour sucht Teilnehmer

Im Sommer fahren wieder rund 60 Menschen mit und ohne eigene Depressionserfahrungen im Rahmen der gemeinnützigen Mut-Tour auf Tandems durch ganz Deutschland. Sie sprechen mit Passanten und Journalisten über ihre Erfahrungen, um für mehr Offenheit und Wissen im Umgang mit Depressionen zu werben. Im vergangenen August machten drei Tandem-Teams auch in Eisenberg Station.

Die Teams legen rund 60 Kilometer am Tag zurück

„Seit 2012 haben 260 Teilnehmer zur Mut-Tour über 34.000 Kilometer zurückgelegt und mehr als 2800 ermutigende Zeitungsartikel sowie hunderte Online-, Radio- und TV-Veröffentlichungen zum Projekt und seinem Anliegen auf den Weg gebracht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Projektleitung. Für die Mut-Tour 2020 werden bundesweit noch Teilnehmer gesucht. Sie findet zwischen Juni und August dieses Jahres statt. Wer sich beteiligen möchte, hat die Möglichkeit, in Sechsergruppen sieben Tage am Stück auf den Tandems mitzufahren. Die Teams legen rund 60 Kilometer am Tag zurück, übernachten spontan im Zelt und bei einzelnen Etappen auch bei Partnerorganisationen oder privaten Gastgebern.

Zum Einstieg gibt es ein Kennenlern-Wochenende

Zuvor gibt es entweder vom 17. bis 19. April, vom 24. bis 26. April oder vom 15. bis 17. Mai ein gemeinsames Wochenende bei Kassel zum gegenseitigen Kennenlernen. Auch wer sich eine Etappen-Teilnahme noch nicht zutraut oder anderweitig beim Projekt mitmachen möchte, sei dort herzlich willkommen. Trägerverein der Mut-Tour ist die Deutsche Depressionsliga.

Mehr Informationen zum Projekt und zu den Teilnahmemöglichkeiten im Internet unter www.mut-tour.de/die-aktuelle-mut-tour/