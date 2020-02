Die Silbitzer Carnevals Gesellschaft (SCG) lädt am 15. Februar zur ersten Hauptveranstaltung in das Kulturhaus ein.

Silbitz. Für die erste Hauptveranstaltung am 15. Februar gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Silbitz feiert Fasching – „Silb’tz Hallee“

„Silb’tz Hallee“ schallt es am Sonnabend, 15. Februar, ab 19.19 Uhr zur ersten Hauptveranstaltung der Silbitzer Carnevals Gesellschaft (SCG) durch das Kulturhaus. „Unsere Funken sind wieder sehr aktiv, wir haben eine tolle Männer- und eine tolle Damengruppe und auch sonst ein abwechslungsreiches Programm“, sagt Gabriele Zumdohme. Für Sonnabend können Faschingsfreunde an der Abendkasse noch Sitzplatzkarten erhalten. Für die zweite Hauptveranstaltung am 22. Februar, ebenfalls 19.19 Uhr im Kulturhaus, gibt es allerdings nur noch Restkarten.