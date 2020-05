Im Kampf gegen die Corona-Pandemie übergab die Silbitz Group jetzt 1000 FFP-2 Schutzmasken an den Saale-Holzland-Kreis. Landrat Andreas Heller (CDU, rechts) und der Leiter des Covid-19-Koordinierungsstabes im Landratsamt, Frank Pucklitsch (links), nahmen die Spende am Donnerstag vor dem Landratsamt von Torsten Tiefel, Geschäftsführer der Silbitz Group, entgegen.

Silbitz Group spendet Schutzmasken an Saale-Holzland-Kreis

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie übergab die Silbitz Group jetzt 1000 FFP-2 Schutzmasken an den Saale-Holzland-Kreis. Die Silbitzer Gießerei nutzte für die schwierige Beschaffung nach eigenen Angaben ihre bestehenden Einkaufsnetzwerke und kam dabei sowohl für die Kosten des Einkaufs als auch für die des Transports auf.

„Die Beschaffung von Schutzmasken hat sich in der Corona-Krise zu einer der größten Herausforderungen entwickelt, da wir über eine sehr gute Beschaffungsstrategie im Unternehmen verfügen, konnten wir die Versorgung unserer Mitarbeiter mit Masken stets gewährleisten. Angesichts der weiterhin angespannten Situation möchten wir nun als Unternehmen im Rahmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung unseren Beitrag leisten und spenden 1.000 Stück FFP-2 Masken“, so Torsten Tiefel, Geschäftsführer der Silbitz Group, bei der Übergabe der Schutzmasken am Donnerstagmorgen.

Der Bedarf an Schutzmasken, vor allem mit dem FFP-2 Standard, ist weiterhin sehr hoch. Von den 1000 gespendeten Masken gehe ein Drittel an den Rettungsdienst und die Feuerwehr, die bei ihren Einsätzen zum Tragen der Masken verpflichtet sind. Der Großteil werde an verschiedene Pflegedienste und Therapieeinrichtungen im Saale-Holzland-Kreis verteilt, und ein Teil dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. „Das Gesundheitsamt kann einen Teil der Masken auch an Privatpersonen verteilen, wenn Notfallpflege im häuslichen Umfeld notwendig ist“, sagte Frank Pucklitsch, Leiter des Covid-19-Koordinierungsstabes im Landratsamt Eisenberg. Zusammen mit Landrat Andreas Heller (CDU) hatte Pucklitsch die Spende am Donnerstag vor dem Landratsamt entgegengenommen.