Trübe Aussichten für die Gießerei in Silbitz. Der angespannten Marktlage will Silbitz Guss mit Personalanpassungen begegnen.

Silbitz Guss will Standort mit Freiwilligenprogramm festigen

Wegen der anhaltend unsicheren Marktlage hat sich die Geschäftsführung der Silbitz Guss GmbH gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Industriegewerkschaft Metall auf ein Personalanpassungsprogramm geeinigt.

Alle Beteiligten seien sich einig, dass aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen und des veränderten Marktumfeldes Maßnahmen zur Personalanpassung und eine strukturelle Anpassung der Belegschaftsstärke notwendig seien, hieß es am Donnerstag aus dem Unternehmen. Es sei vereinbart worden, dass zunächst ein Freiwilligenprogramm initiiert wird. Damit sollen weitergehende Personalmaßnahmen verhindert und Personalanpassung möglichst sozialverträglich gestaltet werden.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden

Die Konditionen des Freiwilligenprogramms, das sich an Einkommen und Firmenzugehörigkeit orientiert, würden den Beschäftigten in den kommenden Tagen vorgestellt. Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft zeigen sich zuversichtlich, dass betriebsbedingte Kündigungen durch dieses Programm weitestgehend vermieden werden können. Die Geschäftsführung ist zudem zuversichtlich, dass nach Abschluss des „Freiwilligenprogramms“ und der Anpassung der Beschäftigungsstärke die Wettbewerbsfähigkeit der Gießerei in Silbitz und ihr Standort innerhalb der Silbitz Group für die Zukunft gesichert werden kann.