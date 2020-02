Silbitz wächst: Baugebiet Neuscheffels Felder wird erweitert

Weil sich die Anfragen nach Bauland häufen, hat der Gemeinderat von Silbitz beschlossen, das Neubaugebiet „Neuscheffels Felder“, am Ortseingang von Silbitz aus Richtung Tauchlitz gelegen, zu erweitern. „Der Gemeinderat hat zur Sitzung in der vergangenen Woche der Aufstellung des B-Plans Neuscheffels Felder II zugestimmt“, sagt Bürgermeister Silvio Mahl (CDU).

10 bis 12 neue Baugrundstücke sollen entstehen

Zehn bis zwölf neue Baugrundstücke könnten angrenzend an die jetzige Bebauung, auf einer Fläche von rund 8900 Quadratmetern, entstehen. „Einige Interessierte haben die letzte Gemeinderatssitzung sogar mitverfolgt“, so Mahl. Vor allem aus dem Umland der Elstertal-Gemeinde, aus Gera und Eisenberg, kämen Nachfragen. „Viele Städter wollen aufs Land ziehen“, so der Bürgermeister. Da könne Silbitz neben dem dörflichen Charakter auch mit der Lage punkten. Denn mit dem Bahnanschluss in Crossen und der Nähe zu den Autobahnen 4 und 9 sei der Ort infrastrukturell gut aufgestellt. „Außerdem wollen wir das Baugebiet zu moderaten Preisen erschließen“, sagt Silvio Mahl. Bei den Quadratmeterpreisen andernorts, zum Beispiel rund um Jena, können viele junge Familien vom Eigenheim ja eigentlich nur träumen.

Das Dorf verjüngt sich

Man rechne mit rund einem Jahr, bis alle Genehmigungen zum Vorhaben eingeholt sind – „genauere Angaben sind hier allerdings schwierig.“ Interessenten würden aber bereits notiert. „Es liegt natürlich in unserem Interesse, dass das Dorf weiter wächst.“ Schon jetzt hätten viele Familien mit Kindern Silbitz zum Wohnort gewählt, ein Grund dafür, dass das Neubaugebiet voll belegt ist. „Das Dorf verjüngt sich und die Einwohnerzahl steigt“ – was will man als Bürgermeister mehr.

Die Attraktivität der Gemeinde komme aber nicht von ungefähr: „In den vergangenen Jahren konnten wir viele Baumaßnahmen umsetzen und Straßen reparieren“, so Silvio Mahl. Die Möglichkeiten, die das Förderprogramm der Dorferneuerung bietet, werden in Silbitz rege genutzt. Noch bis 2022 können Kommune und Privatleute für bestimmte Maßnahmen auf Zuschüsse hoffen. Die Gemeinde hat die Pläne für dieses Jahr schon fest geschnürt.

Sportlerklause soll zum Gemeindezentrum entwickelt werden

Ein Teil der Straße „Am Bachgraben“ soll saniert werden, im Gemeindehaus steht eine Deckensanierung an. Auch ein Nebengebäude im Hof des kommunalen Wohngebäudes braucht ein neues Dach, das Winterdienstlager vom Bauhof soll außerdem in Ordnung gebracht werden. Auf dem Sportplatz möchte man die frühere Sportlerklause zu einem Gemeindezentrum entwickeln. „Es hat sich leider bisher kein neuer Betreiber gefunden, daher haben wir uns dafür entschieden, die Räumlichkeiten zu sanieren.“ Sie könnten später für Veranstaltungen genutzt oder von Bürgern für private Feiern gemietet werden. Auch ein paar neue Spielgeräte oder ein kleiner Spielplatz für den Sportplatz sind im Gespräch.

Im Ortsteil Seifartsdorf beginnt aktuell die Sanierung der Bachmauer und die Umgestaltung des Container-Stellplatzes am Festplatz. Im dortigen Feuerwehrhaus steht ebenfalls eine Dachsanierung an, außerdem wird die Fassade neu gestaltet.

Vollmershainer Schalmeien spielen zu den „Dorffestspielen“ im August

Und auch kulturell stellen die Silbitzer in diesem Jahr wieder einiges auf die Beine. „Die Vorbereitungen für das Maibaumsetzen laufen bereits“, sagt Silvio Mahl. Nach längerer Pause hatte es im Vorjahr erstmals wieder ein solches Setzen in Silbitz gegeben. Im April macht der internationale Radsportnachwuchs bei der Ostthüringen Tour erneut Station in Silbitz. Für die „Dorffestspiele“ der Gemeinde Ende August konnten die Vollmershainer Schalmeien zum Konzert gewonnen werden. Für gemeindeeigene Veranstaltungen soll in Silbitz in diesem Jahr auch noch eine eigene Hüpfburg angeschafft werden.

Zum Vormerken in Silbitz und Seifartsdorf

am 25. April gastiert die Ostthüringen Tour vom Radsportnachwuchs in Silbitz

am 2. Mai feiert Silbitz das Maibaumsetzen

vom 3. bis 5. Juli feiert der Ortsteil Seifartsdorf sein Dorf- und Kinderfest

am 28. und 29. August laden die „Dorffestspiele“ mit dem Auftritt der Vollmershainer Schalmeien (am Freitag) nach Silbitz ein