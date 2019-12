Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silvesterlauf in Waldeck steht bevor

Diese Zettelwirtschaft bei der Zeiterfassung konnte und wollte Christian Ferber (41) aus Droschka nicht mehr mit ansehen. „Als mich der Uwe gefragt hatte, ob ich denn nicht mit einsteigen wollte, machte ich mein Ja von einer Bedingung abhängig“, sagte Ferber. Er wollte einen Teil der Auswertung von manuell auf elektronisch umstellen.

„Die Erfassung der Laufzeiten kann man viel schneller und effektiver vornehmen. Die passende Software gibt es im Internet. Mit dem Tastendruck bekommen wir für jeden Läufer eine exakte Zeit. Die Fehlerquote ist sehr gering“, sagte Ferber. Mit diesem Satz gehörte er zum Helferstab beim Silvesterlauf in Waldeck.

Und der heute 41-Jährige überzeugte auf Anhieb den Gesamtleiter Uwe Geisenhainer. Der staunte nicht schlecht, als beim ersten Einsatz mit Technik alle Zeiten schon kurz nach dem Mittag im Rechner standen. „Die Technik, die wir jetzt einsetzen, ist aber noch längst nicht das Nonplusultra. Man könnte das sicherlich sogar noch professioneller angehen. Das würde aber einfach ins Geld gehen. Wir sind nur ein kleiner Lauf. Und dieser Charakter soll auch so bleiben“, sagte Ferber.

Morgen früh wird es wieder ernst für die Helfer um Uwe Geisenhainer und Christian Ferber. Um acht Uhr ist Treff am Gemeindehaus in Waldeck. Die 16. Auflage des Laufes steht an. Die Gemeinde Waldeck ist zum sechsten Mal der Start und das Ziel für die schätzungsweise 140, 150 kleinen und großen Hobbyläufer.

Bis der Startschuss für den acht Kilometer langen Hauptlauf um 10.30 Uhr erfolgt, sind noch einige Aufgaben zu erfüllen. „Wir haben einen Helferstab, der uns seit Jahren die Treue hält. Da muss man keine großartigen Ansagen machen. Jedes Team weiß, was es tun muss“, sagte Ferber.

Inoffiziell hat Ferber schon seit drei Jahren den Hut auf beim Silvesterlauf. Offiziell ist Uwe Geisenhainer weiterhin der Gesamtleiter. Christian Ferber hat damit kein Problem. „Der Uwe soll das ruhig noch einige Jahre weitermachen. Das hat er sich verdient. Der Lauf ist sein Kind. Er hatte damals die Idee für den Lauf. Begonnen hatte alles an der Jagdhütte im Langethal. Damals war nicht daran zu denken, dass wir irgendwann in Waldeck die Läufer begrüßen werden.“

Dass sich Ferber, der im Hauptberuf als Technischer Leiter in den Porzellanwerken in Hermsdorf arbeitet, am letzten Tag des Jahres ehrenamtlich engagiert, sei für ihn nichts Ungewöhnliches. „Das ist mein Naturell. Ich bin in meinem Heimatort im Vorstand des Heimatvereins, ich bin auch im Ortschaftsrat.“ Dazu kommt seine Hilfe im SV Blau-Weiß Bürgel.

Die letzte Laufzeit über die acht Kilometer, die er morgen erfassen wird, gehört seiner Frau Mandy (40). Das steht schon vor dem Startschuss fest. „Sie ist auch in diesem Jahr die Schlussläuferin. Mandys Job ist genauso wichtig wie die richtige Zeiterfassung“, sagte der 41-Jährige. Überhaupt will er seinen Part beim Waldecker Silvesterlauf gar nicht so an die große Glocke gehangen haben. „So einen Volkssportlauf kann man nur ordentlich durchführen, wenn ein starkes Team dahinter steht. Ich sehe mich beim Silvesterlauf als ein kleines Rädchen“, sagte Ferber.