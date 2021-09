Skat in Hermsdorf: Sieger des Spieltags heißt Jens Hanse

Hermsdorf/Tautenhain. Hermsdorfer Gesamtwertung führt Waldemar Czyrnia aus Weißenborn

Am 12. Spieltag des Vereins „Skatclub Hermsdorfer Kreuz“ in Tautenhain konnte sich Jens Hanse aus Hermsdorf mit 2862 Punkten gegen seine 23 Mitstreiter durchsetzen.

Zweiter wurde Frank Prausa aus Gera mit 2843 Punkten. Rang drei belegte Jens Plötner mit 2562 Punkten. Die weiteren Geldpreise gingen an Harald Schmutzler (2442 Punkte), Andreas Borchert (2370) und Waldemar Czyrnia (2300).

In der Gesamtwertung nach zwölf Spieltagen führt Waldemar Czyrnia aus Weißenborn mit 2132 Punkten, gefolgt von Dietmar Martin aus Gera mit durchschnittlich 2102 Punkten und Jens Plötner aus Hermsdorf mit 2052 Punkten

Am 11. Spieltag in Hermsdorf konnte sich Reimund Weimar aus Stadtroda mit 2693 Punkten gegen seine 26 Mitstreiter durchsetzen. Zweiter wurde Jens Plötner aus Hermsdorf mit 2670 Punkten. Rang drei belegte Klaus-Jürgen Rolle mit 2609 Punkten. Die weiteren Geldpreise gingen an Peter Knieper (2558 Punkte), Jens Hanse (2367), Bernd Dimler (2308) und Waldemar Czyrnia (2199).

Der nächste Skatabend findet am Freitag, 1. Oktober, 18.30 Uhr im Gasthaus „Zur Linde“ in Hermsdorf statt. Neben den Vereinsmitgliedern sind auch andere Freunde des Skatspiels willkommen.

