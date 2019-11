Erste Mannschaft mit (von links) Bernd Dimler und Jens Hanse und Andrea Fiedler und Klaus Rolle und Andre Dörschmann es fehlt: Waldemar Czyrnia. Beim Skatclub Hermsdorfer Kreuz spielt die erste Mannschaft in der Regionalliga, die zweite Mannschaft ist aufgestiegen in die Landesoberliga.

Skatfreunde suchen Verstärkung

Skat wird auch im Saale-Holzland-Kreis oft und überall gespielt. Doch organisiert in einem Verein und im regelmäßigen Spielbetrieb, das machen die allerwenigsten.„Ich kann mir das nur so erklären, dass sich die Leute nicht festlegen wollen“, sagte Bernd Dimler (60), Mannschaftsleiter der erfolgreichen Regionalliga-Mannschaft des Skatclubs (SC) Hermsdorfer Kreuz. Sein Team schaffte im Jahr 1 nach dem Aufstieg den Klassenerhalt – und das sehr souverän.

„Wir standen bei immerhin vier Absteigern an keinem Spieltag auf einer der gefährdeten Tabellenplätze“, sagte Dimler. Auch die zweite Mannschaft aus Hermsdorf glänzte. Die Reserve mit Kapitän Steffen Meister (47) stieg als Tabellenzweiter der Landesliga in die Landesoberliga auf und spielt jetzt eine Liga unter der ersten Mannschaft.

„Das ist natürlich für uns als Skatclub eine günstige Konstellation, wenn der Abstand nur noch eine Liga beträgt“, sagte Dimler. Damit hat Hermsdorf seine Stellung als Nummer Eins im Kreis untermauert.

Nach dem Aufstieg 1997 in die damalige zweite Liga ist die abgelaufene Saison 2019 einer der erfolgreichsten gewesen in der 26-jährigen Vereinsgeschichte. Neben Hermsdorf gibt es noch in Kahla eine aktive Mannschaft. Sie schaffte hauchdünn den Verbleib in der Landesoberliga. Die zwei Hermsdorfer Mannschaften, die aus insgesamt elf Männern und zwei Frauen bestehen, sind stabil aufgestellt.

„Das Wichtigste ist, dass es zwischen den Spielern harmoniert. Deshalb achten wir sehr darauf, wenn sich neue Spiele bei uns anmelden, dass sie von den anderen Teammitgliedern akzeptiert werden“, sagte Dimler. Er kennt einige Beispiele von anderen Vereinen, da hätten auswärtige Spieler, die „dazu gekauft“ wurden, das Klima in bestehenden Mannschaften gestört. Junge Spieler für Skat zu begeistern, kommt auch im Jahr 2019 einer Sisyphus-Aufgabe gleich. „Das klappt nur in der Skat-Hochburg Altenburg. Da wird schon in der Schule für den Skat geworben. Ansonsten findet man auch in allen anderen Vereinen der Regionalliga kaum junge Leute. Mit jung meine sich Leute um die 30 Jahre“, sagte der SC-Mann. Der Hermsdorfer Andre Dörschmann ist mit seinen 31 Jahren eine Ausnahme, genau wie die fünf Jahre ältere Andrea Fiedler. Danach folgt in der ersten Hermsdorfer Mannschaft schon Jens Hanse mit seinen 49 Jahren. Dimler mit seinen 60 Jahren und Klaus Rolle mit 65 Lenzen zählen zu den Routiniers.

In der zweiten Mannschaft reicht die Altersspanne von der 39 Jahre alten Anja Fietz bis zum 66-jährigen Roland Roßner. Siegfried Leisering ragt heraus mit 79. Bernd Dimler, der wie viele seine Mitspieler auch außerhalb des Spielbetriebes bei Turnieren aktiv ist, hat Sportfreunde im Blick, die das Zeug hätten, die beiden Hermsdorfer Mannschaften zu verstärken. „Ich telefoniere aber nun nicht mehrfach täglich mit diesen Spielern. Ich nutze vielmehr Turniere, um sie für uns, für ein organisiertes Spielen zu begeistern.“