Skulptur in Stadtroda: Bart und Haarschopf kommen ab

Der Hitler-Bart und der Hitler-Scheitel an der Skulptur „Gelassenheit“ von Jürgen Ehrhardt auf dem Skulpturenweg in Stadtroda kommen ab. In der kommenden Woche wird der Künstler vor Ort die Schmierereien, die Unbekannte schon am Sonntag, 9. August, auf der Skulptur hinterlassen hatten, entfernen – mit einem Meißel und einem Schleifer.

„Ich hoffe, die schwarze Farbe ist nicht zu tief in den Stein eingedrungen“, sagte Ehrhardt. Bis dahin bleibt die Skulptur, die die Stadt Stadtroda 2019 vom Künstler angekauft hatte, verhüllt. Eine Vertreterin der Pressestelle der Jenaer Polizei sprach von einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Tatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird geprüft

Geprüft wird, ob der Tatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorliegt. Dann würde das Verfahren von der Polizei an die Kriminalpolizei abgegeben. Und dann würde auch der Staatsschutz aktiv. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in unserer Zeitung widersprach eine Frau aus Stadtroda, die sich seit Wochen um die Sauberkeit des Skulpturenweges kümmert, der Darstellung der Hauptamtsleiterin. „Ich weiß nicht, wie die Frau aus dem Rathaus von einer Vermüllung sprechen kann, die sie vor Ort vorgefunden haben soll. Von Vermüllung kann keine Rede sein. Meinen Unmut habe ich in einem Bürger-Check an den Bürgermeister formuliert.“