So geht es der Genossenschaft „Bürger-Energie Saale-Holzland“

Nickelsdorf. Welche Projekte die Genossenschaft derzeit plant und wie der Vorstand auf zehn Jahre Bestehen blickt

Seit mittlerweile zehn Jahren besteht die Genossenschaft „BürgerEnergie Saale-Holzland“ nun, Thomas Winkelmann vom Vorstand ist von Anfang an dabei. In den zurückliegenden zehn Jahren habe man insgesamt 15 Projekte verwirklicht, die am Netz sind, weiß er. Und auch viele aktuelle Vorhaben stünden bei der Genossenschaft auf dem Plan.

B-Plan Entwurf Solarpark Göritzberg gebilligt

So etwa der angestrebte Bau einer Freiflächenanlage auf dem Gelände des früheren Agrarflugplatzes im Süden von Göritzberg. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sei in der jüngsten Sitzung des Bürgeler Stadtrates von den Ratsmitgliedern gebilligt worden, sagt Winkelmann. Dieser werde nun zeitnah in den Räumen des Rathauses öffentlich ausgelegt. Im Dezember wolle man voraussichtlich den eigentlichen Bebauungsplan einbringen und wenn alles nach Wunsch der Genossenschaft verlaufe, hoffe man darauf etwa Mitte 2024 bis 2025 in den Bau der Anlage gehen zu können. „Der reine Bau ist nicht das Thema“, sagt Winkelmann. Aufwendiger seien dagegen das Einholen von Genehmigungen sowie Vorplanungen. Die Fläche müsse zunächst auch entsiegelt werden, sagt Volker Sosna, ebenfalls im Vorstand der Genossenschaft. Das Projekt bei Göritzberg werde man zudem in Kooperation mit der Energiegenossenschaft „Ilmtal“ umsetzen, diese bringe Kompetenzen im Bereich Freiflächen-Photovoltaikanlagen ein, man selbst verfüge über die regionalen Beziehungen. Auch gehe es darum, das Risiko zu teilen, also ein Genossenschaftsprinzip.

2. Bauabschnitt in Königshofen steht an

Des weiteren stehe der 2. Bauabschnitt auf den Dächern der Agrargenossenschaft in Königshofen aus. Hier werde, übrigens ebenfalls gemeinsam mit der Energiegenossenschaft „Ilmtal“ aus Weimar, eine 300-KW-Anlage auf das Dach gebracht. Im nächsten Werdegang wolle man alle Dachflächen sanieren. Ein weiteres Projekt sei im Altenburger Land geplant, auch hier soll eine PV-Anlage auf dem Dach einer Agrargenossenschaft installiert werden. In Vorbereitung sei unter anderem auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem ASB Kreisverband Saale-Holzland-Kreis. Ein Projekt am Christlichen Gymnasium in Jena gehe dagegen schon bald, um genau zu sein in den Herbstferien, in die Vollendung.

Was der Eindruck beider Vorstandsmitglieder davon sei, wie die Menschen im Saale-Holzland-Kreis den Vorhaben der Genossenschaft begegnen? „Für Großanlagen gibt es nach wie vor eine Abneigung“, sagt Sosna. Generell sei die Akzeptanz für Projekte jedoch gestiegen. Man versuche immer auch Türen zu öffnen, um neue Mitgesellschafter zu bekommen, sagt Winkelmann. Laut Angaben der Genossenschaft verfügt diese aktuell über 120 Mitglieder.

„Viele Hände fehlen“

Welchen Hürden man in der Regel bei der Umsetzung von Projekten gegenüberstehe? „Die Lieferbarkeit von Komponenten ist besser geworden“, sagt Winkelmann. Noch vor einiger Zeit habe dies durchaus für Probleme gesorgt. „Aber viele Hände fehlen“, so Thomas Winkelmann. Mittlerweile zähle die Frage: „Wie kommt das aufs Dach?“ zu den größten Hürden. Auch die finanziellen Mittel aufzubringen werde in Zukunft vermutlich zur Herausforderung. Besonders in den Jahren 2024 und 2025 stünden große Projekte an. Etwa für das Vorhaben in Göritzberg seien drei bis vier Millionen Kapital nötig, in Königshofen könne mit einem Investitionsbedarf von 2 Millionen gerechnet werden.

Die Altersstruktur der Mitglieder sei ein Thema. Die meisten seien im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. „Das ist grundsätzlich nicht schlimm, aber wir wollen auch die junge Bevölkerung ansprechen“, sagt Winkelmann. Zudem seien über 50 Prozent der Mitglieder nicht aus dem ländlichen Raum. Akzeptanz und Bewusstsein seien in den Städten für das Thema Energiewende in der Regel höher. Generell könne man nach den zehn Jahren sehr positiv sprechen. „Wir haben kontinuierlichen Mitgliederzuwachs“, sagt Sosna. Einst gestartet habe man mit fünf Mitgliedern, heute seien es 120. Auch würden ständig neue Projekte dazukommen, man sei stets in Bewegung.

