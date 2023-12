So geht Jugendarbeit im Saale-Holzland

Serba Die Jugend von Serba bei Eisenberg wünscht sich einen Jugendtreff, den sie selbst gestalten kann. Mit professioneller Hilfe, unter anderem vom CVJM Stadtroda, kommt sie ihrem Ziel nun Stück für Stück näher.

„Unsere Jugend braucht mehr Raum!“ - Darüber ist man sich in Serba einig. Die nahe Eisenberg gelegene Gemeinde mit ihren Ortsteilen Klengel und Trotz erlangte im Umkreis Bekanntheitsgrad für gute Seniorenarbeit. Ähnliches soll nun auch der jungen Generation in Gestalt eines Jugendtreffs zuteil werden.

Soweit ist es allerdings noch lange nicht. Seit einiger Zeit setzt sich ein Jugendbeirat in der Gemeinde für die Belange des Nachwuchses ein. Die Entwicklung nahm inzwischen Fahrt auf, doch ist längst nicht alles geregelt. Zum Beispiel fehlt es an Räumlichkeiten, die die Jugend für sich allein nutzen und nach ihren Ideen gestalten und wo sie auch mal die Sprühdose ansetzen kann.

„Wir haben eine starke Jugend“, weiß Dorfkümmerin Kathrin Löbel, die sich für das Projekt engagiert. Begonnen hatte alles damit, dass Eltern sich um die Freizeitgestaltung ihrer Kinder sorgten. In Kay Müller und Sebastian Börner hätten sich zwei Tatkräftige gefunden, die die Wahl des Jugendbeirates organisierten.

„In Nickelsdorf wurde dann eine Schülerwerkstatt einberufen, um zu eruieren, wie die weitere Jugendarbeit organisiert und belebt werden könnte. Quintessenz war, dass sich unsere Jugend einen Treff wünscht“, erzählt Löbel und fügt hinzu, dass von der sozialen Arbeit des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Eisenberg gute Tipps gekommen seien. „Sozial- und Jugendarbeit auf dem Land ist noch nicht stark etabliert, wir waren so etwas wie ein blinder Fleck“, sagt die Dorfkümmerin.

Serba bei Eisenberg: Jugend lernt, Verantwortung zu übernehmen

Die ersten Anläufe, geeignete Räumlichkeiten zu finden, sei gescheitert, sagt Löbel, die sich für finanzielle Unterstützung verwenden will. Andererseits müssten die Jugendlichen an ihre soziale Verantwortung in einem Prozess behutsam herangeführt werden.

So ergab sich der Kontakt mit Isabell Malz, beim CVJM für Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit verantwortlich. Zweimal monatlich trifft sie sich mit der Jugend in Serba zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Bis auf Weiteres können Räumlichkeiten der Feuerwehr, Gaststube oder die Kegelbahn für Treffen genutzt werden.

„Nach Ablauf einer bestimmten Zeit werden wir prüfen, ob echtes Interesse an dem Jugendtreff besteht und ob sich die Jugendlichen verantwortungsvoll einbringen können“, sagt Löbel.

Etwa 20 Jugendliche haben laut Isabell Malz Interesse an einem Jugendtreff bekundet. „Alle drei Ortsteile bringen circa 120 Kinder zusammen, der Nachwuchs für den Treff ist in jedem Fall vorhanden.“

Gestaltet werden soll die Jugendarbeit für Kinder ab zwölf Jahren. Als Räumlichkeit der Zukunft sei entweder ein Bauwagen oder ein Container im Gespräch, verrät Malz. Bundesweit gebe es Bauwagentreffs, hierzulande seien diese aber noch relativ unbekannt, ergaben ihre Recherchen. „Im günstigen Fall verfügen diese Bauwagen über Wasser-, Heizungs- und Stromanschluss.“ Für den Außenbereich seien eine kleine Terrasse mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und eine Feuerschale denkbar.

Bis derart konkrete Entscheidungen in Serba getroffen werden können, sei zu klären, wer die Hauptverantwortung für den Treff, damit verbunden die Schlüsselgewalt, übernehmen könne. „Ebenso müssen wir alle Aspekte des Jugendschutzes und der Aufsichtspflicht klären“, schaut Isabell Malz voraus. „Und eine Hausordnung brauchen wir auch.“

Denkbar sei, dass einige der älteren Jugendlichen eine Ausbildung zum Erwerb der Jugendleiterkarte absolvieren. Organisationen wie CVJM und Kreissportbund bieten diese an. „Das ist gleichzeitig eine gute Vorbereitung für Jugendliche, die später im sozialen Bereich arbeiten möchten“, macht Malz die Sache schmackhaft.

Jugend will sich mit Arbeitseinsätzen revanchieren

Die Jugendarbeiterin will Serbas Nachwuchs nicht ausschließlich in der Nehmerrolle wissen. „In den kommenden Wochen und Monaten wollen wir gemeinsam überlegen, was wir der Gemeinde für ihr Entgegenkommen zurückgeben können.“ Der Gegenwert könnte in Arbeitseinsätzen oder Unterstützung bei Veranstaltungen aufgerechnet werden.

Die generelle Bereitschaft der Jugend aus Serba, Klengel und Trotz sei vorhanden, ist Malz sicher. Wie Kathrin Löbel spricht auch sie sich dafür aus, dass die Reife der jungen Leute für solch eine Verantwortung erst geprüft werden müsse. „Wir werden uns bei den nächsten Treffen deshalb unter anderem mit Teambildung befassen. Wie kann eine Gruppe so zusammengehalten werden, dass niemand ausgeschlossen wird?“, nennt Malz ein Beispiel.

Das nächste Treffen steht Anfang des neuen Jahres bevor. Am 3. Januar soll es mit Geocaching so richtig abenteuerlich werden. Dafür bittet Isabell Malz um wetterfeste Kleidung, gefüllte Trinkflaschen und - wenn möglich - die Geocaching-App.

Termine:

13. Dezember, 14 bis 17 Uhr, Adventsbacken für Kinder ab 10, Gelände des CVJM Stadtroda

20. Dezember, Adventsbasteln (gleiche Uhrzeit, gleicher Ort)

15. Dezember, 11 bis 14.30 Uhr „Mampf & Mukke“, Regelschule Stadtroda

3. Januar, 13 bis 16 Uhr, Geocaching, Treffpunkt: Feuerwehrhaus Serba