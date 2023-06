Symbolfoto: Im Saale-Holzland-Kreis sollen noch bis zum 23. Juni so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurückgelegt werden..

So läuft es bei der Aktion Stadtradeln im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis. Wie viele Kilometer im Saale-Holzland-Kreis bisher erradelt wurden.

Der Saale-Holzland-Kreis (SHK) nimmt als Kommune an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teil. Vom 3. bis 23. Juni ist dabei das Ziel, so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückzulegen und so oft wie möglich aufs Auto zu verzichten.

Wie das Landratsamt informiert, haben sich im SHK insgesamt 39 Teams mit 360 Radelnden registriert und bisher 42.131 Kilometer mit dem Rad absolviert (Stand 16. Juni, 12 Uhr). Bestes Team ist bislang die Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ in Hermsdorf mit 53 aktiv Radelnden und 5.783 erfassten Kilometern. Auch die Kreisverwaltung ist wieder aktiv dabei. Im Team „Landratsamt SHK“ radeln diesmal 26 Teilnehmer mit (im Vorjahr waren es zwölf) und hatten bis zur Halbzeit der Aktion 2.617 Kilometer geschafft.

Im Aktionszeitraum bis zum 23. Juni werden die geradelten Kilometer bei allen Teilnehmern von der Stadtradeln-App auf dem Smartphone erfasst oder auf der dazugehörenden Internetseite eingetragen.