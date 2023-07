In der Algos Fachklinik in Bad Klosterlausnitz spendet Schwester und stellvertretende Pflegedienstleiterin Nicole Biedermann Blut. Die Aktion findet zum ersten Mal in der Klinik statt.

So lief die Blutspendeaktion in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Wie die erste DRK-Blutspendeaktion in der Algos Klinik in Bad Klosterlausnitz lief und wie es um die Blutkonservenbestände bestellt ist

„Wir machen das zum allerersten Mal“, sagt Algos-Klinikdirektorin Bianca Anders in ihrem Büro in Bad Klosterlausnitz. Von 15 bis 19 Uhr konnte am Mittwoch in der Fachklinik erstmals Blut gespendet werden. Vor Ort war das Team vom Deutschen Roten Kreuz (DRK).

„Blutspenden werden so vielfältig benötigt“, sagt Bianca Anders, seit Juni 2017 ist sie Leiterin der Fachklinik. Dennoch sei die Anzahl der Spender extrem zurückgegangen. Auch sei sie auf eine spannende Statistik gestoßen. „Spannend und erschreckend zugleich“, ergänzt sie. So würden insgesamt 94 Prozent der in Deutschland lebenden Personen Blut spenden für wichtig halten, 60 Prozent würden auch selbst spenden gehen, lediglich vier Prozent würden es jedoch tatsächlich tun, so heißt es in einer Info-Broschüre des DRK. Neben Externen können auch Beschäftigte innerhalb der Arbeitszeit Blut spenden, lässt sie wissen. Bei der Aktion handele es sich um eine Premiere, einen Blindversuch. Man müsse schauen wie der Tag angenommen werde. In einer Abfrage vorab hätten sich circa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit erklärt, die Aktion wahrzunehmen. Was nicht schlecht sei, es sei kein riesiges Haus, 93 Personen seien aktuell in der Klinik beschäftigt, so Bianca Anders. Neben einem Imbiss gebe es für jeden Spender einen zehn Euro Gutschein für den Therapiebereich des Hauses. „Es wäre schön, wenn wir es fortführen können“, sagt Bianca Anders mit Blick auf die Aktion.

„Der Juli ist immer schlimm“

Ein paar Treppenstufen entfernt, sind die Liegen, die für die Blutspende-Aktion aufgestellt wurden, bereits gut gefüllt. Unter anderem spendet hier gerade Nicole Biedermann, Schwester sowie stellvertretende Pflegedienstleiterin. Zum 28. Mal spende sie mittlerweile Blut, erzählt sie. Gebietsreferentin Sylke Wilde zeigt sich zufrieden mit dem Andrang kurz nach Beginn der Aktion. Als Gebietsreferentin sei sie für die Organisation der Aktionen, unter anderem in ganz Ostthüringen, zuständig. Eher selten sei sie direkt vor Ort, doch sie habe die Stimmung abtasten wollen. Wie es um die allgemeine Spendenbereitschaft stehe? Alljährlich sei es die gleiche Situation, man merke die Ferien und auch die Hitze der letzten Tage. „Der Juli ist immer schlimm, da geht die Spendenbereitschaft zurück“, erklärt Sylke Wilde. Bis jetzt habe es eine Erstspenderin gegeben, verkündet sie zudem. In Bad Klosterlausnitz fanden auch bislang bereits Spendenaktionen statt. An vier Terminen im Jahr sei das DRK-Team normalerweise im Holzlandsaal, doch es laufe schleppend. Pro Termin würden dort in der Regel 15 bis 30 Menschen kommen, was für eine Gemeinde der Größe von Bad Klosterlausnitz nicht viel sei.

15.000 Blutkonserven täglich

15.000 Blutkonserven werden in Deutschland täglich benötigt. In Thüringen seien es etwa 300 bis 400 benötigte Blutspenden pro Tag, sagt Nico Feldmann, Regionalleiter beim DRK-Blutspendedienst. Aktuell bestehe keine Blutkonservenknappheit. „Wir sind versorgungssicher, aber nicht entspannt“, sagt er. Es werde generell bedarfsgerecht versorgt, man könne die Kliniken beliefern, doch es handele sich immer um eine Momentaufnahme. Da die Ferienzeit erst begonnen habe, müsse, um die Versorgungssicherheit auch weiterhin zu gewährleisten, dazu aufgerufen werden, dass die Leute, die spenden können, die Termine auch wahrnehmen.

Die nächste Spendenaktion in Bad Klosterlausnitz ist am 3. August, von 15 bis 19 Uhr im Holzlandsaal.