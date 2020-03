Soforthilfe für den Tiergarten Eisenberg beschlossen

Für den finanziell angeschlagenen Tiergarten wird der Betreiberverein Ländliche Kerne eine Soforthilfe von 16.000 Euro für dieses Jahr erhalten. Das hat der Eisenberger Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen.

Fraktionsübergreifend sind sich alle Stadträte zwar einig, dass die beliebte Freizeiteinrichtung in der Kreisstadt unbedingt erhalten werden soll. Die SPD-Fraktion stimmte jedoch geschlossen gegen die Ratsvorlage des Bürgermeisters. Quasi als Kritik an der Verfahrensweise des Bürgermeisters.

Diese wurde bereits vor dem Beschluss der Tagesordnung zur Ratssitzung von Ulrich Nette (Die Linke) kritisiert. Er verwies darauf, dass die SPD-Fraktion in der Stadtratssitzung im November vorigen Jahres einen Beschlussantrag eingebracht hatte. Dieser zielt darauf auf, dass mit einem neuen Betreibervertrag zwischen der Stadt und dem Verein Ländliche Kerne für den Tiergarten eine langfristige und auskömmliche Finanzierung gesichert wird. Die war offenbar nicht mehr gegeben, nachdem die Stadt Eisenberg mit der Haushaltssicherung im Jahr 2016 den ihren Zuschuss an den Betreiberverein um 50.000 Euro gekürzt hatte. In den vergangenen drei Jahren war, so hatte es die Vereinsgeschäftsführerin Ina John berichtet, sei somit ein Fehlbetrag von fast 45.000 Euro mit dem Betrieb des städtischen Tiergartens aufgelaufen.

Stadtrat ignoriert eigenen Beschluss vom November

Stadtrat Nette verwies auf die Geschäftsordnung des Stadtrates, nach der der Antrag der SPD wie in der November-Sitzung vereinbart in der März-Sitzung jetzt wieder hätte aufgerufen und behandelt werden müssen. Das sei mit der Beschlussvorlage des Bürgermeisters über die einmalige Zahlung von 16.000 Euro nicht abgedeckt. Ingo Lippert (SPD) hakte nach, ober der SPD-Antrag auf diese Weise „beerdigt“ werden solle. Seinen Änderungsantrag zur Tagesordnung, den SPD-Antrag vom November wieder mit aufzurufen, lehnte die Mehrheit des Stadtrates jedoch ab – und ignorierte damit den eigenen Ratsbeschluss vom November.

Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) sagte zur Begründung seiner Verfahrensweise, dass die Verhandlungen um den Betreibervertrag derzeit noch geführt würden und bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein sollen. Das wurde von der Geschäftsführerin des Vereins Ländliche Kerne bestätigt. Sie hofft jedoch, dass der Vertrag schon bis zum Sommer steht. „Denn wir müssen auch wirtschaftlich vorausplanen“, erklärte Ina John.