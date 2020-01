Solarlicht in Hartmannsdorf denkbar

In Hartmannsdorf geht die Gemeinde neue Wege. Weil im „Kleinen Dorf“ zuletzt Teile der Straßenbeleuchtung abgeschaltet waren, flammt die Diskussion im Gemeinderat wieder auf, wie künftig mit der Beleuchtung umzugehen ist. Weite Teile des Netzes werden von der Thüringer Energienetze AG erneuert – in der Feldgasse ist das nicht der Fall.

Dort geht man davon aus, dass die alten Masten und Leitungen in absehbarer Zeit nicht mehr in Betrieb sein werden, und arbeitet an einer Alternative. Solarbetriebene LED-Laternen mit einem eingebauten Stromspeicher sollen die Lösung sein. „Wir müssen uns darüber klar sein, dass die ganz alten Leitungen irgendwann immer störanfälliger werden“, sagte Ratsmitglied Wolfgang Zeitschel.

Effizientere Solarzellen und längere Brenndauer

Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen informierte den Rat, dass es inzwischen vielerorts derartige Lösungen gebe. Immer effizientere Solarzellen und geringer Stromverbrauch der LED-Lampen mache es möglich, dass auch an nebligen Wintertagen genügend Saft zur Verfügung steht – denn die Lampen werden ganz ohne Kabel auskommen und können bei Bedarf auch an bestehenden Masten montiert werden, wie das Bauamt im Gemeinderat erläuterte.

Fragen nach der Leistungsfähigkeit solcher Lampen konnten insoweit beantwortet werden, als dass etwa Ratsmitglied Ina John, die zugleich Geschäftsführerin des Vereins Ländliche Kerne in Nickelsdorf ist, und René Hollstein zufriedenstellende Erfahrungen mit derartiger Technik vortrugen.

Die Kosten der Solarvariante mit Akku dürfte durch dann überflüssige Erdarbeiten zum Kabelverlegen deutlich unter klassischer Straßenbeleuchtung liegen. Zudem soll es möglich sein, die Lampen zum Stromsparen während der Nacht auf geringere Beleuchtung herunterzuregeln.

Eine Entscheidung hat das Gremium noch nicht getroffen. Denkbar ist bei einer erfolgreichen Anwendung in Zukunft auch eine Nutzung an anderer Stelle in der Gemeinde.