Sommerfrische in Launewitz beginnt Freitag

Schkölen-Launewitz. Drei Veranstaltungen rund um die Launewitzer Scheune

Der Verein Land-Kultur Launewitz lädt am Wochenende im Rahmen des Programms „Sommerfrische in Launewitz“ zu drei Veranstaltungen ein: Am 16. Juli, 21.30 Uhr: Stummfilmabend mit Live-Piano. Bar geöffnet ab 20 Uhr, Eintritt 5 Euro (Kinder frei!) Der Stummfilmpianist Richard Siedhoff aus Weimar schießt mit Live-Begleitung am Piano ein Feuerwerk der Slapstickkunst mit Keaten, Chaplin und Co ab.

17. Juli, 10-13 Uhr: Kinderkleiderbasar mit Kaffee und Kuchen. Interessierte Anbieter können sich anmelden unter 0178 590 79 77.

18. Juli, 16 Uhr: „La Dolce Vita“, ein Konzert mit italienischen Schnulzen für die ganze Familie – bei freiem Eintritt. Spenden werden freundlich erbeten. Bar und Garten sind geöffnet ab 15 Uhr (ein eigenes Picknick darf mitgebracht werden). Eingeladen ist das neu gegründete Weimarer Ensemble Extraklang, dessen Sänger normalerweise nur auf großen Opernbühnen tätig sind. Vereins-Chef Paul Enke dazu: „Sie werden für uns Ohrwürmer von italienischer Oper bis Eros Ramazotti und Italopop schmettern.“