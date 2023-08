Sommerparty der Biker auf dem Muna-Gelände Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. In Bad Klosterlausnitz werden am Wochenende bis zu 600 Biker erwartet

Am Samstag, 5. August veranstaltet der Club Holzländer MC Thüringen auf dem Muna-Gelände in Bad Klosterlausnitz eine Sommerparty.

11 Uhr geht es los. Vor Ort erwartet die Besucherinnen und Besucher laut Steve Dorka, der die Organisation des Biker-Treffs übernommen hat, unter anderem die traditionellen Biker-Spiele, Kettensägenkunst und verschiedene Händler. Live-Musik gibt es am Samstag zudem von der Band „Sidebürns“ aus Erfurt sowie von „Trashbeat“ aus Berlin. Eine Ausfahrt sei in diesem Jahr nicht vorgesehen, so Steve Dorka. Mit circa 500 bis 600 Gästen werde am Samstag auf dem Muna-Gelände zur traditionellen Sommerparty der Biker gerechnet.