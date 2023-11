Sonderfahrplan für den Weihnachtsmarkt in Kahla

Eisenberg. Die JES Verkehrsgesellschaft lässt an den Adventswochenenden zusätzliche Busse zur Leuchtenburg fahren.

Mit dem Bus ganz einfach zum „Weihnachtsmarkt der Wünsche“ fahren - das verspricht die JES Verkehrsgesellschaft. Besucher sollen so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ohne eigenes Auto zum diesjährigen Weihnachtsmarkt auf der Leuchtenburg kommen können.

Am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende bietet das Verkehrsunternehmen in Kooperation mit der Leuchtenburg wieder einen Sonderfahrplan zu dem Weihnachtsmarkt hin und zurück an, damit auch Besucher, die nicht gerade nebenan wohnen und weniger mobil sind, ebenfalls den Weihnachtsmarkt besuchen können. Der Markt bietet den Gästen vor allem regionale, traditionelle Handwerke oder auch kreatives Kunsthandwerk und regionale Speisen.

Der Sonderfahrplan bietet drei Abfahrten an den Wochenendtagen Samstag und Sonntag an. Starten wird der Bus zum Weihnachtsmarkt ab dem Bahnhof in Kahla und fährt bis zur Leuchtenburg durch. Die Sonderbusse zum Weihnachtsmarkt starten ab 11.05 Uhr, 12.05 Uhr und 13.05 Uhr. Zurück geht es am Nachmittag von der Leuchtenburg wieder zurück zum Bahnhof in Kahla ab 14:40 Uhr, 15:40, 16:40 Uhr oder 17:40 Uhr. Alle Abfahrtszeiten sind auf den Regionalverkehr von Kahla und Jena abgestimmt, sodass die Besucher mögliche Anschlussverbindungen noch nutzen können um nach Hause zu kommen.

Alle Fahrplaninformationen finden die Fahrgäste auf der Internetseite der JES Verkehrsgesellschaft unter: www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr. red

Mehr Infos zum Weihnachtsmarkt auf der Leuchtenburg gibt es unter: www.leuchtenburg.de/weihnachtsmarkt-der-wuensche.html.