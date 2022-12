Sonderführung mit der Eisenberger Nachtwächterin

Eisenberg. Kleinkünstlerin führt am Donnerstag durch die Altstadt von Eisenberg

Zu einer öffentlichen Sonderführung lädt Beate Müller als Eisenberger Nachtwächterin am Donnerstag, 8. Dezember, ein. Auf ihrer Tour durch die Altstadt wird sie wieder über Wahres und Rares aus früheren Zeiten berichten. So spreche sie zum Beispiel über die Germania, ein Kaufhaus im Rathaus, über Zar Alexander, das Eisenberger Quarkbrot, Barbiere in der Badergasse, den ersten Farbfilm der Welt, einen Reihenausschank und mehr.

Auch plane die Kleinkünstlerin unter anderem berühmte Persönlichkeiten sowie den „Eisenberger der Neuzeit“ näher zu beleuchten. Zudem werde sie an diesem Abend darstellen, wie vielfältig die Tätigkeit eines Nachtwächters einst war, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Treff: Donnerstag, 8. Dezember, 18 Uhr, Rathaus Eisenberg