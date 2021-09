Songs von Gundermann nach Wirsingart im Klubhaus Crossen

Crossen. Geraer Kabarettisten gastieren in Crossen

Die Musiker vom Geraer Kabarett Wirsing sind begeisterte Gundermann-Fans, integrieren seine Songs seit vielen Jahren in ihre Programme. In Crossen kann man sie mit zwei unterschiedlichen Programmen an zwei aufeinanderfolgenden Abenden erleben: Am Freitag als Kabarett unter dem Motto „Auf ne gute Zeit“, und am Samstag mit dem Gundermann-Konzertprogramm „Keine Zeit mehr“. „Wirsing als Band“ sind: Steffi Kilic (Bass, Gitarre, Mandoline, Cajon und Gesang), Stefan Jähnert (Gitarre und Gesang), Jochen Weise (Gitarre, Cajon, Percussion und Gesang) und Michael Müller (Keyboard, Klavier, Mundharmonika, Ukulele und Gesang) sowie Michael Wehrung an der Technik.

Samstag, 2. Oktober, 19.30 Uhr, Klubhaus Crossen, Karten unter Telefon 036693/248727

