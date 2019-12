Theresa Losse aus Eisenberg zu Weihnachten am Strand in Panama.

Eisenberg. Die junge Eisenbergerin Theresa Losse berichtet per E-Mail von ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr in Lateinamerika.

Sonnige Grüße aus Panama ins Saale-Holzland

Theresa Losse hat ihr Versprechen gehalten. Am dritten Weihnachtstag hat sich die junge Eisenbergerin per E-Mail aus ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr in Panama gemeldet – mit sonnigen Weihnachtsgrüßen an die Menschen in ihrer Heimatstadt und im Saale-Holzland.

„An drei Mal täglich kalt Duschen habe ich mich schon längst gewöhnt. Mittlerweile bin ich seit vier Monaten in Panama und ich fühle mich hier sehr wohl“, schreibt Theresa Losse.

Im August war sie nach ihrem Fachabitur nach Panama gestartet, wo sie ein Freiwilliges Soziales Jahr über den Verein AFS Internationale Begegnungen bis August 2020 absolviert. Für ein Jahr lebt sie bei einer Lehrerin der Schule, in der sie jetzt arbeitet: der Förderschule namens IPHE – Instituto Panameño de Habilitación Especial in Las Tablas.

Die Zeit in Panama möchte sie auch nutzen, um ihrer Spanisch-Kenntnisse zu vervollkommnen.

Bislang zum Glück kein Heimweh

„Die Sprachbarriere führt manchmal noch zu Missverständnissen, allerdings sind deutlich Fortschritte merkbar“, stellt sie nun vier Monate später fest.

In ihrer Wahlheimat auf Zeit ist sie inzwischen angekommen. „Im Supermarkt werde ich auf Grund meiner Größe oft angesprochen und gefragt, ob ich Produkte aus den oberen Regal reichen kann“, berichtet die junge Frau.

Heimweh sei bisher zum Glück nicht aufgekommen, sagt sie. Auch wenn in Panama alles ganz anders sei als in Deutschland, habe sie sich an den Alltag ohne ihre Familie gewöhnt. „Ich weiß, dass ich sie in etwa acht Monaten wiedersehe, bis dahin genieße ich die Zeit in vollen Zügen. An den Weihnachtsfeiertagen und bei Ausflügen, welche mich an Familienurlaube erinnern, vermisse ich meine Familie zugegebenermaßen – vor allem meinen Bruder“, schreibt die junge Eisenbergerin.

Theresa Losse (rechts) und ihre Freundin Elena am Weihnachtsbaum in Panama. Foto: Foto: Theresa Losse

Auch das Weihnachtsfest ist in ihrer derzeitigen Heimat völlig anders verlaufen, als sie es von Zuhause gewöhnt ist. „Bis zum Abend war der 24. Dezember ein ganz normaler Tag“, berichtet Theresa Losse. Ab 19 Uhr wurde das Essen vorbereitet, es gab Schweinefleisch mit Ananas, Reis, Hühnchen und Kuchen.

„Felize Navidad“ bei 28 Grad um Mitternacht

Eine typisch lateinamerikanische Speise seien Tamales, dabei handelt es sich um Maisbrei, welcher mit einem Stück Fleisch in ein Bananenblatt eingewickelt wird.

„Danach verbrachten wir den Abend mit der ganzen Familie und Freunden bei 28 Grad draußen auf der Terrasse. Gemeinsam warteten wir bis Mitternacht, 0 Uhr umarmten wir uns und wünschten Felize Navidad. Dieses Ritual erinnerte mich an Silvester.“

Kurz darauf seien die Kinder ins Wohnzimmer gerannt und hätten die Geschenke geöffnet, welche das Niño dios, das Christkind, unter dem Weihnachtsbaum gelegt hat. „Die Geschenke waren ähnlich wie in Deutschland, von PlayStation-Spielen, Schminkkoffer bis hin zu einem Handy war alles dabei“, berichtet Theresa Losse und erzählt: „Hier in Panama ist es üblich, dass nur die Kinder beschenkt werden.“

Elena, eine andere Freiwillige, welche in der Nachbarschaft wohnt, und Theresa schenkten ihren Gastmüttern selbsterstelltes Parfüm.

Für den Gastvater hatten sie sechs verschiedene deutsche Biersorten mit Brezeln, und dem Gastbruder schenkten sie ein Twister-Spiel, „welches er witzigerweise auch von seinen Eltern geschenkt bekommen hat“. An alle anderen wurden Schokolade und Gummibärchen aus Deutschland verteilt.

Die Spezialität Tamalas gehört zu den Festtagsspeisen in Panama. Foto: Foto: Theresa Losse

Nach der Bescherung gab es nachts halb eins endlich Abendessen – „bei Kerzenschein, denn wir hatten mal wieder Stromausfall.“

Ein wenig vermisst hat Theresa Losse zum Weihnachtsfest in Panama weihnachtliche Musik, „es lief die ganze Zeit typisch panamaisches Tipico-Musik“.

Den ersten Weihnachtsfeiertag verbrachte Theresa Losse mit ihren neuen panamaischen Freunden völlig anders als in Deutschland: bei 32 Grad am nahe gelegenen Strand von Las Tablas.

„In der kurzen Zeit habe ich so viele Dinge gelernt.“

„Ich bin dankbar hier sein zu dürfen“, sagt die junge Eisenbergerin, denn: „In der kurzen Zeit habe ich so viele Dinge gelernt.“

Allen in Eisenberg und Umgebung wünscht sie aus der Ferne noch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.