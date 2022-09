Spannende Vorträge im Gernewitzer Strohatelier

Gernewitz. Das Agrarunternehmen „Wöllmisse“ und der Feuerwehrverein starten die nächste Winterakademie für Wissbegierige.

Sie gelten als eine Insel der Information und des tiefgründigen Gedankenaustausches – auch auf wissenschaftlicher Ebene – im Saale-Holzland-Kreis: die Vorträge der Gernewitzer Winterakademie, zu denen das Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben und der Feuerwehrverein seit nunmehr fünf Jahren in das Gernewitzer Strohatelier einladen.

Auch zur diesjährigen Winterakademie 2022/23 ist es laut Professor Manfred Thieß gelungen, wieder namhafte Referenten aus der Region für Vorträge zu gewinnen.

So lädt man am 5. Oktober ab 19 Uhr zum Vortrag „Landwirtschaft und Energieversorgung in Deutschland. Wohin führt der Weg?“ in das Strohatelier ein. Referenten sind der Linke-Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert und Matthias Klippel, Vorstandsvorsitzender des Agrarunternehmens „Wöllmisse“. Als langjähriger Abgeordneter und ausgewiesener Energieexperte bringt Lenkert viel Wissen von der politischen Ebene in den Vortrag ein, Klippel seinerseits kann praxisnah die Spannungsfelder aufzeichnen, vor denen die Landwirtschaft steht.

Am 9. November, 19 Uhr, steht dann die Historie aus der Region im Vordergrund. Unter dem Titel „800 Jahre Leuchtenburg, Rolle und Funktion der Burg im Wandel der Zeiten“ wird Referent Manfred Thieß auf die wechselvolle Geschichte der Höhenburg eingehen. Weitere Vorträge sind für Januar, Februar und März 2023 geplant.

„Die Besonderheit der Winterakademie besteht darin, dass sie sich auf Themen konzentriert, die die unmittelbare Region bewegen“, erklärt Thieß. Zu den Vorträgen kämen inzwischen zwischen 80 und 140 Wissbegierige. „Manchmal wird es eng im Atelier.“