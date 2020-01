Spatenstich in Thalbürgel im Frühjahr

Bereits im April dieses Jahres sollen erste Arbeiten für Um- und Anbauen an der Klosterkirche Thalbürgel beginnen. Bereits seit geraumer Zeit gibt es Pläne für ein Gemeindezentrum und eine Überdachung des Eingangsbereich, der nur als Ruine existiert. Im Jahr 2019 kam eine Reihe von Förderbescheiden des Landes in dem Bürgeler Ortsteil an.

Sichtbare Arbeiten sollen nun im April bereits beginnen. Los geht es mit dem barrierefreien Zugang zur Kirche. Bisher ist es für Rollstuhlfahrer sehr schwierig, in das Gebäude zu gelangen. Die bisher vorhandene Treppe soll nun ergänzt werden. Zudem soll der Bereich vor dem Portal von den Bäumen und Hecken befreit werden, die bisher die Sicht auf das Gebäude beschränken, sagt Anne Waschnewski, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung der Klosterkirche Thalbürgel. Spatenstich dafür soll bereits im April sein.

Zwei kleine Säle sind im Gemeindezentrum Thalbürgel vorgesehen

„Wann es mit dem Gemeindezentrum losgeht, hängt auch von der EU-weiten Ausschreibung ab“, so Waschnewski. Das Gebäude soll nach den vorliegenden Entwürfen ein Flachbau werden, dessen Dach in das neue Portal vor der Kirche übergehen soll. Hier sollen auch kleinere Veranstaltungen möglich sein. „Für größere brauchen wir weiterhin die Räume im Zinsspeicher.“ Insgesamt sind für das Vorhaben etwa 5,5 Millionen Euro vorgesehen. 350.000 Euro davon will die Stiftung Klosterkirche selbst aufbringen. Dabei habe nicht zuletzt eine professionelle „Fundraiserin“ geholfen, die sich mit dem Einwerben von Spenden auskennt. Trotzdem fehlen insbesondere für das geplante Kirchen-Vordach noch etwa 140.000 Euro, so die Kuratoriumsvorsitzende.

„Dabei haben wir gelernt, stärker vom Spender her zu denken.“ Dabei gehe es darum, etwa Aufrufe oder Urkunden so zu gestalten, dass sie für potenzielle Geldgeber attraktiv sind. „Denn so eine Spende ist ja freiwillig.“ So hat man beim Einwerben von Spenden auch mit kurzen Videos gearbeitet, die im Internet zu sehen sind. Hier lässt sich beispielsweise betrachten, wie das Gebäude der Klosterkirche nach ein paar Jahren mit allen Veränderungen fertig aussehen soll. „Manche Menschen schauen sich auch im Netz erst um und suchen dann persönlichen Kontakt zu uns, um spenden zu können.“

Von Holz getragenes Dach

Dabei hat sich zuletzt einiges getan. Das geplante Vordach soll auf einer Holzkonstruktion sitzen und ohne Dachrinne auskommen. Durch die Bauweise selbst soll alles Wasser gerichtet abfließen, wenn es regnet. Bis zu 20 Zentimeter dick müssen die Balken sein – je nach Holzart. „Die steht noch nicht fest.“ Wahrscheinlich ist Fichte, möglich ist aber auch Buchenfurnierholz, das schlanker wäre – aber auch teurer. Zwischen der Dachkonstruktion und dem Kirchenschiff klafft eine kleine Lücke, die durch Glas überbrückt werden soll.

Etwa 336 Quadratmeter Dachfläche kommen insgesamt zusammen. Zink ist für die Dachhaut vorgesehen. „So vergütet, dass das Material in Würde altern kann“, erläutert Waschnewski. Darunter soll auch ein Teil der Ausstellungen zu finden sein, die bereits heute immer wieder in der Klosterkirche angeboten werden. Das Konzept „Mitten im Leben“ soll mit dem Bau ebenfalls umgesetzt werden und die Gemeinde mitsamt ihren Aktivitäten fest in der Region verankern.

2022 sollen alle Arbeiten beendet sein

Zum Konzept, sich stärker zu öffnen, gehört auch das In-Szene-Setzen des Portals, das jederzeit zugänglich sein soll: Durch Wegfall von Hecke und Bäumen soll die Sicht von vorn auf die Klosterkirche gegenüber dem heutigen Stand stark verbessert werden. Das ganze Gelände soll zudem leichter zugänglich sein. Ab 2021 soll das Gemeindezentrum gebaut werden, 2022 will man in Thalbürgel mit allen Arbeiten fertig sein.

Informationen zu möglichen Spenden finden sich etwa unter https://www.klosterkirche-thalbuergel.de/