SPD fordert vollen Zuschuss für Eisenberger Tiergarten

Mit Unverständnis reagiert der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion auf die Höhe des Zuschusses für den Eisenberger Tiergarten, der am Donnerstag vom Stadtrat beschlossen werden soll. „Die 16.000 Euro, die auf die Schnelle an den Betreiberverein Ländliche Kerne gezahlt werden sollen, reichen nicht, um die finanziellen Probleme grundsätzlich zu lösen“, sagt Gerd Hauschild.

Er erinnert daran, dass seine Fraktion bereits vor fast zwei Jahren gefordert hatte, dass der jährliche Zuschuss an den Tiergarten wieder um die 50.000 Euro erhöht werden soll, um die er während der inzwischen beendeten Haushaltssicherung in Eisenberg gekürzt worden war.

„Wir haben den Antrag gestellt, dass der Zuschuss nach dem Ende der Haushaltssicherung wieder um die gekürzte Summe erhöht wird. Aber unser Antrag findet in der jetzigen Beschlussvorlage zu den 16.000 Euro keinerlei Berücksichtigung. Der wird einfach ignoriert“, stellt Hauschild verärgert fest.

Die SPD-Stadtratsfraktion halte auch im Hinblick auf die Verhandlungen zu einem neuen Betreibervertrag zwischen der Stadt Eisenberg als Eigentümerin des Tiergartens und dem Betreiberverein Ländliche Kerne am vollen Zuschuss für die städtische Einrichtung fest, sagt Hauschild. Seine Fraktion fordert, dass ein fundierter Plan zur Entwicklung und Finanzierung des Tiergartens erarbeitet wird, der den dauerhaften Betrieb absichert.

Stadtratssitzung in Eisenberg am Donnerstag, 12. März, 18 Uhr, im Ratssaal am Markt.