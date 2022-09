Spende für die Kinderstation der Waldkliniken Eisenberg

Kinderpflegerin Antje Roth von der Kinderstation an den Waldkliniken und Daniela (aus dem Friedensdorf) freuen sich über den XXL-Legotisch.

Eisenberg. Die Einnahmen des Kinderkleiderbasars fließen in einen Lego-Tisch.

Seit 2013 organisieren Jeannette Lippold, Nadine Fernandez-Cabello und Ulrike Reinicke jährlich und vor allem ehrenamtlich im Frühjahr und Herbst den Eisenberger Kinderkleiderbasar. Die Einnahmen gehen dabei immer an eine Kinder- oder Jugendorganisation in Eisenberg.

So durften sich bereits Schulen, Kindergärten und Kindereinrichtungen in den letzten Jahren über Sachspenden der Privatinitiative freuen. Und dieses Mal wurde die kinderorthopädische Station der Waldkliniken Eisenberg bedacht. Jeannette Lippold arbeitet als Pflegebereichleitung in der Klinik und wusste daher aus erster Hand, worüber sich die Kinder auf der Station freuen würde: Ein XXL-Legotisch zum Aufklappen sollte es werden.

Das vollständige Bild mit dem XXL-Legotisch Foto: Waldkliniken Eisenberg

In der vergangenen Woche wurde nun die neue Spielmöglichkeit offiziell übergeben und direkt von Max und Daniela, die aktuell in der Kinderorthopädie behandelt werden, mit strahlenden Augen und Grinsen hinter der Maske getestet, heißt es in einer Mitteilung.

Aber auch Kinderkrankenpflegerin Antje Roth freut sich über den neuen Legotisch: „Der Tisch ist toll konzipiert. Auch Kinder im Rollstuhl haben so die Möglichkeit direkt heranzufahren und in dem großen Lego-Fundus zu suchen und zu bauen“, so Antje Roth.

Der nächste Eisenberger Kinderkleiderbasar findet bereits wieder am Samstag, 1. Oktober, in der Stadthalle statt.