Spenden für drei vom Starkregen betroffene Haushalte bei Stadtroda

Ein heftiges Unwetter sorgte in der Nacht vom Sonntag auf Montag dafür, dass es im Weihertal in Stadtroda sowie in Quirla im Bereich der Weihertalmühle zu Überflutungen kam. Die schlammigen Wassermassen ergossen sich in Keller und Erdgeschosse, an der Weihertalmühle wurde die Zuwegung nach Stadtroda komplett von den Wassermassen zerstört.

Stadtroda. Aufruf der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat Stadtroda brachte 4240 Euro. Das Geld sei jetzt direkt verteilt worden

Der von der Stadtrodaer Stadtratsfraktion der Freien Wähler angestoßene Spendenaufruf für die nach dem Starkregenereignis vom 26. auf den 27. September geschädigten Bürger der Stadt erbrachte eine Summe von 4240 Euro.

Das Geld sei von der Stadtverwaltung und in Absprache mit allen Fraktionen aufgeteilt und direkt an drei betroffene Haushalte ausgezahlt worden. Darüber informierte am 4. November Ingolf Weiß, Vorsitzender der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) Stadtroda, Hainbücht, Gernewitz/Podelsatz.

Unmittelbare Hilfe aus der Mitte der Gesellschaft

„Wie damals das Hochwasser 2013 in Stadtroda oder die Katastrophe in diesem Jahr im Ahrtal aufgezeigt haben, ist schnelle unbürokratische Hilfe eine von der Politik gern benutzte Floskel, die in der Praxis meist an den Hürden der Bürokratie scheitert“, sagte Ingolf Weiß. „Es hat sich gezeigt, das unmittelbare Hilfe nur aus der Mitte der Gesellschaft kommen kann, und dies war auch der Grundgedanke unserer Initiative.“

Wie die FWG informierte, habe es 29 Einzelspender gegeben. „Bei ihnen möchten wir uns ganz herzlich für die selbstlose Hilfe bedanken.“

Für die Zukunft bleibe einerseits zu hoffen, sagte Ingolf Weiß, „dass wir es endlich schaffen, einen ordentlichen Hochwasserschutz für die Stadt zu ermöglichen. Dazu fordern wir ein Umdenken in der Politik, in Ämtern und Verbänden, um zukünftig Schäden zu verhindern.“ Andererseits wünschen sich die Mitglieder der FWG „ein wenig mehr an Solidarität“, denn unmittelbare schnelle Hilfe könne aus ihrer Sicht auch zukünftig nur durch persönliches Engagement, Geld- oder Sachspenden erreicht werden.

Bedingt durch heftige Niederschläge war in der Nacht zum 27. September aus der Region Mörsdorf kommend eine Flutwelle in Richtung Stadtroda durch das Weihertal gerauscht. Nur dem alten Weiherbad, das provisorisch als Schutz-Anlage saniert wurde, war es zu verdanken, dass sich das Ausmaß der Schäden in der Stadt in Grenzen hielt. Große Schäden richtete das Wasser allerdings um und an der Weihertalmühle an.