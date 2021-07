Spendenaktion für Flutopfer: Eisenberger beweisen Hilfsbereitschaft

Die Spendenaktion für die Hochwasseropfer fand am Samstag in Eisenberg zwischen Stadtkirche und Mohrenbrunnen statt.

Eisenberg. Bei der von vielen Eisenberger Vereinen getragenen Spendensammlung bewegen am Samstag besonders die Worte zweier Geistlicher.

„Unfassbare 6262,65 Euro! Bravo!“ schreibt die Kulturfabrik Eisenberg am Sonntagmorgen in den Sozialen Netzwerken und zieht damit die Ergebnisbilanz der kurzfristig und doch aufwendig vorbereiteten Spendenaktion für die von der Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands betroffenen Menschen. Doch die bloße Zahl vermittelt nicht, was da am Vorabend auf dem Eisenberger Markt alles auf die Beine gestellt worden ist.

Katja Kieslich und Alexandra Poppe (rechts) von der Kulturfabrik Eisenberg. Foto: Martin Schöne

Eine große Zahl von Vereinen, Institutionen, Unternehmen und Bürger haben für die von der Kulturfabrik initiierte Sammlung zusammengefunden, um einen Beitrag zu leisten. Katja Kieslich blickte eingangs auf die intensive Vorbereitungszeit für die spontan angeschobene Veranstaltung. Trotz der vielen Arbeit sei es eine tolle Woche gewesen. Allen hilfsbereiten Beteiligten gelte großer Dank. Die Kulturfabrik-Vorsitzende Alexandra Poppe erinnerte an die Not der Menschen in den vom Hochwasser zerstörten Gebieten: „Die Bilder haben uns sprachlos gemacht.“ Daraus sei aber auch die Motivation hervorgegangen, etwas zu tun. „Viele vermissen den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber schauen sie sich um: Es klappt. Viele wollen in schweren Zeiten helfen“, so Poppe weiter.

Ökumenische Andacht

Die Pfarrer Rainer Hoffmann und Andreas Tober (rechts) richteten einige geistliche Worte ans Publikum. Foto: Martin Schöne

Politiker wie der Eisenberger Bürgermeister Michael Kieslich (CDU), der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, und der Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (CDU) zeigten vor Ort ihre Unterstützung für die Aktion. Michael Kieslich begrüßte dann die Eisenberger Pfarrer beider Konfessionen, um die Veranstaltung mit einigen geistlichen Worten zu bereichern.

Der Pfarrer der evangelischen Kirche, Rainer Hoffmann, hob hervor, dass es in solchen Zeiten Mut mache, wenn viele Menschen zeigten, dass ihnen andere Menschen wichtig sind. Denn der Grund für die Benefizaktion sei vor allem anderen die Nächstenliebe. Er nannte drei Hoffnungen, die er mit diesem Tag verbinde: Dass die Not der Menschen gelindert wird, die Ursachen der Katastrophe erkannt und Lösungen für die Zukunft gefunden werden und, dass niemand die Not der Betroffenen für niedere Zwecke ausnutzen soll. Der katholische Pfarrer Andreas Tober verknüpfte die aktuelle Notsituation der Hochwasseropfer mit persönlichen Erfahrungen, die er im Jahr 2002 in Sachsen gemacht hatte. Als damaliger Militärseelsorger sei ihm die Lage in den Hochwassergebieten ebenfalls wie im Krieg vorgekommen. In seinem Gebet erinnerte er an die Toten der Flutkatastrophe dieses Jahres und bat anschließend um einen Moment des Schweigens.

Die Bedeutung von Geldspenden

Viele Vereine und Bürger haben sich an der Umsetzung der Sammlung beteiligt. Foto: Martin Schöne

Wie wichtig vor allem Geldspenden im Moment seien, darauf hatte eine Frau aus dem Saale-Holzland-Kreis im Vorfeld der Spendenaktion hingewiesen. Sie hatte die Zeitung kontaktiert (Name ist der Redaktion bekannt), um von ihren persönlichen Erfahrungen aus dem Katastrophengebiet zu berichten. Sie selbst habe aus Swisstal-Odendorf unterhalb der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen fliehen müssen und sich zunächst ins 10 Kilometer entfernte Meckenheim retten können. Es gebe bereits viele Sachspenden und viel Unterstützung, aber angesichts der massiven Zerstörungen, vieler Toten und noch viel mehr traumatisierter Menschen komme es aus ihrer Sicht für die Betroffenen primär auf Geldspenden an, um das Leid etwas zu mildern.