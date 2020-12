Sperrung in der Eisenberger Rathenaustraße

In der Rathenaustraße in Eisenberg wird gebaut

Voll gesperrt wird die Walther-Rathenau-Straße in Eisenberg am Eckgrundstück vor der Hausnummer 9 von Mittwoch, 9. Dezember, bis voraussichtlich Freitag, 11. Dezember. Grund sind Bauarbeiten, teilt die untere Verkehrsbehörde in Eisenberg mit. Nach Bauarbeiten des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) soll in dieser Zeit dort die Straßendecke wieder verschlossen werden.

Wegen der partiellen Vollsperrung in der Walther-Rathenau-Straße wird die im oberen Abschnitt geltende Einbahnregelung aufgehoben. Somit können Anlieger bis zur Baustelle mit dem Auto fahren und auch wieder wegfahren. Solange die Straße in beiden Richtungen bis und ab der Baustelle befahrbar ist, herrscht entlang des Gehweges absolutes Halteverbot.

Die zeitweiligen Absperrungen und Regelungen werden ausgeschildert. Anwohner sollen vom Bauunternehmen zudem per Handzettel informiert werden.