Camburg. Neunjähriger rannte in Camburg auf die Straße und wurde von Fahrzeug erfasst

Spielendes Kind in Camburg schwer verletzt

In Camburg ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Laut Informationen der Polizei spielten am Freitagnachmittag ein neunjähriger Junge und dessen Freundin unweit der Bundesstraße 88 mit einem Ball.

Der Neunjährige rannte demnach dem rollenden Ball hinterher und trat dabei von einem Querweg hinaus auf die Bundesstraße. In dem Moment wurde das Kind von einem Auto erfasst und bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.