Spielgeräte und Baumaßnahmen für 14 Schulen des Saale-Holzlands

Gelder für Anschaffungen und Baumaßnahmen an Schulen des Saales Holzland-Kreises werden in diesem Jahr fließen können. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Februar einstimmig insgesamt 14 außerplanmäßige Ausgaben für die Ausstattung von Grundschulen im Landkreis beschlossen.

Somit können jetzt für folgende Schulen neue Garderobenspinde angeschafft werden:

Grundschule „Kleine Europäer“ Milda,

Grundschule „Talblick“ Stiebritz,

Grundschule „In der Waldsiedlung“ Hermsdorf,

Grundschule „Im Gleistal“ Golmsdorf

Grundschule „Martin Luther“ Eisenberg.





Auf neue Spielgeräte dürfen sich die Kinder freuen, die folgende Grundschulen besuchen:

„Milo Barus“ Stadtroda,

„Elstertal“ Crossen,

„Herzog Christian“ Eisenberg,

„Novalis Schlöben,

„Hügelland“ Tröbnitz,

„Friedensschule“ Kahla,

„In der Waldsiedlung“ Hermsdorf und

„Tälerschule“ Ottendorf.





Mit der Genehmigung einer weiteren außerplanmäßigen Ausgabe können die Planungsleistungen für die Errichtung eines Hortgebäudes an der „Friedensschule“ Kahla vergeben werden.

Finanziert werden all diese Maßnahmen zu 90 Prozent aus der Ganztags-Invest-Richtlinie des Landes mit einer Kofinanzierung des Bundes. Der Landkreis erbringt einen Eigenanteil von zehn Prozent.

Eine weitere außerplanmäßige Ausgabe betrifft die Kreismusikschule. Hierbei geht es um Fördermittel, die das Land der Musikschule bereits für 2020 gewährt hatte, die aber wegen der Corona-Pandemie nicht komplett ausgegeben werden konnten. Die Gelder wurden gemäß der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur (Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung von Musikschulen) bewilligt. Das Land hat inzwischen die Verlängerung für die Verwendung der Fördermittel genehmigt.