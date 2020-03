Spielplätze im Saale-Holzland werden geschlossen

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen in Stadtroda alle städtischen Spielplätze ab sofort und bis auf Widerruf nicht mehr benutzt werden. Darüber hat am Dienstag die Stadtverwaltung Stadtroda informierten.

Konkret betrifft das die Spielplätze in Stadtroda in der Gustav-Herrmann-Straße, am Alten Markt, im Tachover Ring, im Homberger Ring, am Breiten Weg, in der Waldstraße, im Goetheweg sowie den Bolzplatz und die Skateranlage. Auch die Spielplätze in Gernewitz (Am Dorfgemeinschaftshaus), in Hainbücht, Quirla, Bollberg und Ruttersdorf-Lotschen sind ab sofort und bis auf Weiteres gesperrt. Wie die Stadtverwaltung Stadtroda informiert, werde das Einhalten der angeordneten Schließung auch kontrolliert. Am Mittwoch sollen die entsprechenden Hinweisschilder an den einzelnen Spielplätzen aufgestellt werden.

Nach dem Notstandserlass, den die Bundeskanzlerin am Montag verkündet hat, sollen bundesweit alle Sportplätze und Spielplätze geschlossen werden, damit die weitere Verbreitung des Corona-Virus eingedämmt wird und sich nicht Kinder, die gerade nicht in die Schule oder in den Kindergarten dürfen, zu Hauf auf den Plätzen versammeln. Auch die Kreisstadt Eisenberg wird ihre Spielplätze schließen. „Bisher liegt uns die Verfügung nicht schriftlich vor“, sagte am Dienstagnachmittag Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Wenn sie amtlich kommt, werde sie natürlich umgesetzt. Die Spielplätze würden abgesperrt und mit entsprechenden Hinweisen ausgestattet. Kontrollen könne es jedoch nur im Rahmen der personellen Möglichkeiten in der Stadtverwaltung geben.