Die kommunalen Spielplätze, wie hier am Scheithof in Eisenberg, können seit Dienstag, 5. Mai, wieder genutzt werden.

Spielplätze in Eisenberg seit Dienstag wieder geöffnet

Die städtischen Spielplätze der Kreisstadt Eisenberg sind seit Dienstag, 5. Mai, wieder geöffnet. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Wiedereröffnung betreffe alle Anlagen, mit Ausnahme des Bolzplatzes, der auf Grund der Landesregelungen weiterhin nicht genutzt werden darf. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Stadt Eisenberg weist ausdrücklich auf die an den Anlagen ausgehangenen Regeln für die Benutzung der Spielplätze hin. Demnach dürfen die Anlagen bei Krankheitssymptomen nicht betreten werden, die Hust- und Nies-Etikette ist einzuhalten und sollte auch den Kindern nahegelegt werden. Die momentan geltenden Abstandsregelungen sind einzuhalten, also der Mindestabstand von 1,5 Metern und die Regelungen zum Aufenthalt im öffentlichen Raum, im Speziellen das Zusammenkommen mit nur einer weiteren haushaltsfremden Person.

Spielplätze sind während der Sperrung instandgesetzt worden

Die Spielanlagen sind nur für Kinder bis 14 Jahre gedacht, Kinder unter 7 Jahren dürfen die Anlage nur in Begleitung einer Aufsicht nutzen. Für den Skateplatz und die BMX-Bahn gilt die Altersbeschränkung von 14 Jahren nicht, die Nutzung ist hier von 10 bis 22 Uhr gestattet.

Man beobachte die Entwicklungen rund um die Anlagennutzung, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. „Sollte bei Kontrollen festgestellt werden, dass die getroffenen Regelungen durch die Nutzer nicht eingehalten werden, sieht sich die Stadt Eisenberg zum Wohle der Nutzer gezwungen, die Nutzung wieder zu untersagen.“

Während der Sperrung seien alle Spielanlagen auf technische Mängel hin überprüft und anschließend in Stand gesetzt worden. Unter anderem wurden beschädigte Holzelemente am Spielplatz Höllkopf und an der BMX-Bahn ausgetauscht, zudem wurden auf den Anlagen Laub und Äste entfernt und der Rasen gemäht.