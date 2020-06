Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spitzenplätze für Ärzte der Waldkliniken Eisenberg

In der aktuellen Ausgabe von „Focus Gesundheit“ nehmen die Experten des Deutschen Zentrum für Orthopädie an den Waldkliniken Eisenberg wieder Spitzenpositionen ein. Chefarzt Georg Matziolis wird darin erneut unter den besten Orthopäden Deutschlands aufgeführt – als einziger aus Thüringen im Bereich Knie-Endoprothetik. Wie in den vergangenen Jahren verteidigen auch Oberarzt Andreas Wagner als Fußchirurg und Oberarzt André Sachse in seinem Fachgebiet Kinderorthopädie ihre Spitzenplätze unter den besten Ärzten in Deutschland.

Georg Matziolis ist Chefarzt des Deutschen Zentrums für Orthopädie und ärztlicher Direktor an den Waldkliniken Eisenberg sowie Inhaber der orthopädischen Professur des Universitätsklinikums Jena an den Waldkliniken Eisenberg. Zu seinen Spezialgebieten zählen unter anderem der Einsatz und Wechsel von Knie- und Hüftendoprothesen.

Andreas Wagner ist leitender Oberarzt des Deutschen Zentrums für Orthopädie an den Waldkliniken Eisenberg. Er leitet das Department Hand- und Fußchirurgie und ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Subspezialisierungen für Rheumatologie, Handchirurgie und Spezielle Orthopädische Chirurgie.

André Sachse leitet as Oberarzt das Department der Kinderorthopädie und ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatzbezeichnung Kinder-Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie.

Möglichst objektive Bewertung der ärztlichen Leistungen

Die jährliche Ärzteliste des „Focus Gesundheit – Gesundheit „Rücken & Gelenke“ ist ein Wegweiser für Orthopädie-Patienten in Deutschland – und damit ein Härtetest für deutsche Orthopäden. Gemeinsam mit dem unabhängigen Recherche-Institut Munich Inquire Media ermittelt das Focus-Magazin die besten Mediziner in Deutschland. Befragt werden dazu Ärzte und Patienten, schriftlich oder am Telefon. Zusätzlich durchforstet „Focus“ zahlreiche Internetforen, wertet medizinische Studien und Qualitätsberichte aus und bezieht die Daten der Patientenumfrage der Techniker Krankenkasse ein. Dieser umfangreiche Fundus an Daten soll die möglichst objektive Bewertung der ärztlichen Leistungen sicherstellen.