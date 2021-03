Sportliche Ostereier gesucht

Eisenberg. Seit einem Jahr liegen das Vereinstraining, die Sport-AGs an Schulen und auch der Freizeitsport mehr oder minder auf Eis. Neben der fehlenden körperlichen Aktivität würden sich die Einschränkungen infolge Corona vor allem auf die Stimmungslage in den Sportvereinen niederschlagen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreissportbundes (KSB) Saale-Holzland. Viele Vereine hätten bereits im vergangenen Jahr einen Schwund an Mitgliedern verzeichnet, der sich nachhaltig auf die ehrenamtliche Vereinsarbeit auswirken werde.

Der Sportverein verkörpere aber für viele Menschen, insbesondere für Kinder und Jugendliche, nicht nur einen Ort des Sporttreibens und des Wettbewerbs, er biete vielmehr einen Raum des geselligen Austauschs sowie sinnstiftender, vor allem ehrenamtlicher Arbeit und sei für viele zur zweiten Familie geworden.

Um die Moral aller Sportler zu heben hat die Sportjugend im KSB mit Blick auf das nahende Osterfest mehrere Mitmach-Aktionen geplant. So sind Sportfreunde aller Altersklassen im Landkreis aufgerufen, Sport-(Vereins)Oster-Eier zu gestalten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, um die individuelle Verbundenheit zum Sport oder seinem Verein zu dokumentieren. Aufgerufen sind auch alle Einwohner des Saale-Holzland-Kreises, denn für nicht wenige sei der Freizeitsport im Fitnessstudio und regelmäßige Bewegung in größeren Gruppen ein Anliegen.

Alle zugesandten Fotos der Vereins-Ostereier sollen einen Ostereier-Baum neben der Geschäftsstelle des Kreissportbundes in Eisenberg zieren und so ein Signal für den Sport setzen. Robert Stemmler, Vorsitzender der Kreissportjugend, sorgt für eine Extra-Motivation: „Mein Team wettet, dass die Sportfreunde im Saale-Holzland es nicht schaffen, mindestens 817 Ostereier zu gestalten.“ Ein Ei pro Quadratkilometer Saale-Holzland könnte nämlich die flächendeckend bestehende Verbundenheit zum Sport und der Bewegung symbolisieren.



So geht’s: Teilnehmende an der Aktion gestalten ihr „Sport-(Vereins-)Oster-Ei“ im sportlichen Design oder Vereinslook, gern auch mit den Slogans „Gemeinsam statt einsam“ und „Sportfreunde im SHK“ versehen, und senden ein Foto davon per E-Mail (ksb-saale-holzland@mailbox.org) oder über die sozialen Plattformen Facebook und Instagram bis zum 1. April an den Kreissportbund.