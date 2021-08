Sportsgeist und Siegeswille

Angelika Munteanu über den Biss, den es im Leben braucht.

„Biss braucht man im Leben – egal ob sportlich oder beruflich“, sagt Torsten Tiefel. Beruflich ist er für den Geschäftsführer der Silbitz Group schon so manches Mal vonnöten gewesen, um den Stammsitz in Silbitz durch wirtschaftlich schwierige Zeiten zu bringen. Das Engagement über die Werktore hinaus hat darunter kaum gelitten. Auch das für den Sport nicht. Denn nach wie vor sieht sich das inzwischen 125-jährige Unternehmen in der Verantwortung für die Region.

Das Fördern der Ostthüringen Tour als Highlight für den deutschen Radsportnachwuchs gehört seit Jahren unbedingt dazu. Zumal sowohl die jungen Sportler wie auch der SSV Gera 1990 gleichfalls Biss brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Die coronabedingte Zwangspause für die Tour hat der Veranstalter-Verein mit Unterstützung anderer überwunden. Die 18. Auflage der nationalen Radsport-Veranstaltung nun ein Jahr später nachzuholen, ist für ihn ein Muss. Gleich unter welchen Bedingungen. Aktuell rechnet er mit über 300 teilnehmenden jungen Sportlern und möglichst vielen Zuschauern an den Etappenstrecken in Gera, Münchenbernsdorf und vor allem auch in Silbitz.

„Gefahren wird“, ist sich der Vereinsgeschäftsführer Reinhard Schulze sicher. Und wenn es die Pandemiebedingungen in gut einem Monat nicht wie geplant zulassen, dann notfalls ohne Zuschauer und in der größten Not auch ohne die Sportler aus anderen Bundesländern. Dann fährt Thüringen allein. Denn den Kampf ums Podest braucht der Sport.