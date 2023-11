Sprechstunde neben der Wäschemangel

Stadtroda Seniorenbeirat von Stadtroda will 2024 Angebote erweitern

Beate Bock ist die neue Vorsitzende des Seniorenbeirats von Stadtroda. Vorgänger

Wolfgang Main gab den Chefposten im Frühjahr ab, tritt noch als Senioren-Sicherheitsberater

in Erscheinung und gehört zum Team der Bürgerbusfahrer. Hinter Bock liegt ein knappes

halbes Arbeitsjahr als erste Frau im Seniorenbeirat. Kleiner Rück- und großer Ausblick.





„Wir haben unsere Zeit gebraucht, aber nun haben wir uns gefunden“, sagt Beate Bock

und lacht. Sie sei angekommen als Chefin, habe ihren Platz gefunden. Vorher war sie viele Jahre lang „nur“ Mitglied im Beirat. Soeben hat sie ihre Mitstreiterinnen und einen Mitstreiter aus der turnusmäßigen Sitzung

entlassen, das nächste Mal wolle man im Januar zusammenkommen. „Wir treffen uns etwa alle

zweieinhalb Monate, um Neues zu besprechen“, sagt Bock.

Beirat stand kurz vor der Auflösung

Was waren die drängendsten Themen in diesem Jahr? „Wie geht es weiter mit dem

Seniorenbeirat? Wir standen kurz vor der Auflösung“, sagt Bock. Doch dann habe

man sich berappelt und weitergemacht. „Ein weiteres Großereignis war der Umzug.

Die Stadtverwaltung hat uns dabei unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.“

Mit dem neuen Domizil An der Roda 2 könne und wolle man eine breitere

Öffentlichkeit ansprechen.





Neue Besen kehren gut, heißt es. Wo schwingt Beate Bock das imaginäre Putzgerät? „Wir mussten

uns an viele Themen herantasten, haben einiges neu aufgelegt. Auf alle Fälle planen wir wieder Fachvorträge. Ein weiteres Ziel ist, ab dem kommenden Jahr mehr Bürger für

unsere Sprechstunden zu sensibilisieren.“ Die Sprechzeiten seien für jedermann sichtbar

an der Fensterscheibe des neuen Domizils An der Roda 2 (ehemals Funk- und Fernseh-Seidel)

angebracht. Die Beiratschefin kann dazu noch einen Anreiz geben: „Ab Januar

besteht die Möglichkeit, während der Sprechstunden die Wäschemangel zu

benutzen.“ Die Mangel befindet sich ebenfalls im Gebäude mit der Hausnummer 2.





Das Programm „Jung trifft Alt“ wollen die Senioren im kommenden Jahr fortsetzen. In diesem

Herbst fand das Projekt seinen Höhepunkt, als in einer Veranstaltung des Sicherheitsberaters

Wolfgang Main Schüler des Gymnasiums Stadtroda den Enkeltrick und andere Trickbetrügereien

an älteren Menschen als Theaterstück beziehungsweise Rollenspiel aufführten und

auf diese Weise die Gefahr anschaulich darstellen konnten.

Verkehrsteilnehmerschulungen geplant

2024 sollen laut Beate Bock wieder Schulungen mit verschiedenen Referenten für

Verkehrsteilnehmer stattfinden. Die erste Veranstaltung wird am 23. Januar um

14 Uhr im Bürgersaal des Stadtrodaer Rathauses stattfinden.

Eine wichtige Aufgabe sieht die Beiratsvorsitzende in der Rentenberatung, die ganztägig, jeweils dienstags, im neuen Jahr weiterhin angeboten wird. Termine für das erste Halbjahr: 9./23. Januar, 6./20. Februar, 5./19. März, 2./16./30. April, 14./28. Mai, 11./25. Juni. Kontakt für Anmeldungen: 036428/55503 oder online

unter glaserelke@t-online.de.





Nach Corona ist zum ersten Mal wieder der Seniorentag für Stadtroda und Umgebung geplant. Als Termin nennt Beate Bock den 11. April. Damit alles harmoniert und Stadtrodaer Senioren bei Bedarf auf ein Netzwerk zugreifen können, arbeitet der Beirat mit verschiedenen Partnern zusammen. „Dazu gehören Apotheke, DRK, Gymnasium, Regelschule und der Seniorenclub“, zählt Bock wichtige Netzwerker auf. „Auch mit dem Verein Blitz und dem Saale-Holzland-Kreis unterhalten wir Kooperationen.“ Am 23. Januar lädt der Seniorenclub wieder zum Skatturnier ein und bittet dafür um Anmeldung bis zum 10. Januar.

Bessere Belegung angestrebt

Neuigkeiten gibt es auch hinsichtlich der Belegung der Räumlichkeiten An der Roda 2. „Wer möchte, kann die Räume in Absprache mit dem Seniorenbeirat nutzen. Zu diesem Zweck vergeben wir Termine“, sagt Beate Bock, die das Haus ausgelastet wissen möchte und gern als Ansprechpartnerin fungiert (Kontakt 036428/41291).





Die gute Botschaft zum Schluss? „Ein Vorsitzender ist nur so gut wie sein Team.“ Mit diesen Worten bedankt sich Beate Bock bei ihrem Seniorenbeirat für Vertrauen und Unterstützung in der bisherigen Amtszeit.