Sprechtag für Gründer und Unternehmer aus dem Saale-Holzland

Jena. Fachleute beraten rund um Selbstständigkeit im Saale-Holzland

Wer ein Unternehmen gründen will, muss vieles beachten, damit der Start auch gut gelingt. Tipps für den Schritt in die Selbstständigkeit bekommen Interessierte jetzt wieder von Fachleuten der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen und der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GFAW).

Der nächste Sprechtag findet am 16. August in Jena statt. Gründer erhalten Basisinformationen zu den Schritten in die Selbstständigkeit, rechtlichen Rahmenbedingungen und möglichen Finanzierungshilfen. Danach stehen die Vertreter der IHK und der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GfAW) für individuelle Fragen zur Verfügung. Sie informieren schwerpunktmäßig über Existenzgründerpässe. Außerdem werden Unterlagen für laufende Projekte entgegengenommen und Tipps gegeben, wie man Anträge oder Verwendungsnachweise richtig ausfüllt. Das Angebot ist kostenfrei.

Montag, 16. August,9-10.30 Uhr, Bildungszentrum der IHK Jena, Zeitzer Str. 2; Anmeldung unter www.gera.ihk.de/event/15411107