Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Springende „Bäcker“ zum Weihnachtsturnen in Bürgel

Rund 40 Kinder zwischen drei und zehn Jahren zeigten beim Weihnachtsturnen des SV Blau Weiss Bürgel am Mittwoch für Eltern und Sportinteressierte ein einstündiges Showprogramm. Die Kindergartenkinder zeigten einen Bäckertanz, danach sprangen sie mutig vom hohen Kasten. Die Schulkinder präsentierten ihr Können am Stufenbarren und beim Mondtanz. Ganz dunkel musste es in der Turnhalle sein, damit die Kugeln so richtig leuchten konnten. Ein Höhepunkt für alle war aber sicherlich die gelungene Akrobatik- und Trampolinpräsentation von drei Jenaer TSG-Turnern, die Übungsleiterin Gabriele Piller extra für diese Veranstaltung eingeladen hatte. Vor vielen Jahren hatten die jungen Sportlerinnen bei ihr in Bürgel erste Erfahrungen gesammelt. Natürlich durfte zum Abschluss der Besuch des Weihnachtsmanns nicht fehlen, der die Kinder und Helfer mit kleinen Geschenken in die Weihnachtspause entließ.