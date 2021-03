Stadterwachen in Eisenberg

Eisenberg. Mit Blumen und bunten Ballons haben die Händler in der Eisenberger Innenstadt, die öffnen dürfen, ihre Läden geschmückt. Mit der Aktion „Stadterwachen Eisenberg“ will die Eisenberger Innenstadtinitiative die schrittweise Rückkehr aus dem Lockdown in die Normalität begleiten. Andere, wie etwa die Modehändler im Steinweg, hoffen, dass sie ihre Geschäfte alsbald wieder öffnen dürfen, wenn im Saale-Holzland-Kreis zunehmend mehr auf Corona getestet und gegen Covid geimpft wird. Die Aktion soll bis Ende Mai dauern und nach Möglichkeit auch von Kunst und Kultur begleitet werden.