Stadtführung für Familien in Eisenberg

Frau Holle wohnt in Eisenberg – behauptet zumindest Nachtwächterin Bea Müller. Ihre Betten hat die gute Dame dann aber noch nicht ordentlich ausgeschüttelt, denn es wird wohl auch in diesem Jahr wieder grüne Weihnachten im Landkreis geben. Bei Bea Müllers erster Familienwanderung am 28. Dezember durch Eisenberg will sie ihre Gäste aber unter anderem zum Haus von Frau Holle führen. Wo das genau liegt, wird hier natürlich noch nicht verraten.

Vom Wichtelhaus zum Hexenbaum

Schon vor einiger Zeit habe sie ein kindgerechtes Konzept für eine Stadtführung entworfen, zwischen den Jahren findet sich vielleicht interessiertes Publikum dafür, hofft die Aktionskünstlerin. Vom Treffpunkt am Rathaus führt die Tour an mehreren Stationen vorbei durch die Altstadt. „Die Kinder und ihre Begleiter erwarten spannende Mutproben, Prüfungen und Gruppenaufgaben.“ Die Stadtgeschichte solle nur am Rande eine Rolle spielen, dafür würden geheimnisvolle Orte entdeckt, die nur die Nachtwächterin kennt: das Wichtelhaus, den Hexenbaum oder das Haus vom Weihnachtsmann. An Frau Holles Haus soll die Führung nach rund einer Stunde enden. Eule Brunhilde und die sprechende Fledermaus Karl-Heinz werden die Familien zur Stadtrunde begleiten.

Nachtwächterführung mit Eisenberger Weihnachtslied

Die einzige öffentliche Nachtwächterführung startet dann tags darauf. „Es knistert, raschelt und funkelt in den alten geheimnisvollen Gassen, wenn die Nachtwächterin über spannende Stadtgeschichte zu berichten weiß“, sagt Bea Müller. Und mit ein bisschen Glück werde sogar ein Weihnachtschor für schöne Stimmen und Stimmung sorgen. Wer sich dahinter verbirgt? Das soll bis zur Führung ein Geheimnis bleiben. Dafür weiß Bea Müller schon ganz genau, was der Chor singen wird: ihr selbst komponiertes und getextetes Eisenberger Weihnachtslied. Die Idee dafür sei ihr beim abendlichen Spaziergang über den festlich beleuchteten Steinweg gekommen, der Text eine Art Hommage an die Händler der Einkaufsstraße. Auf ihrem Facebook-Account können Interessierte dem Refrain und zwei Strophen lauschen.

Dort ruft die Aktionskünstlerin, der die Ideen nie auszugehen scheinen, auch zum Mitsingen auf: „Gerne mit euren Freunden, Kollegen, Familie in oder an Eisenberger Schauplätzen“, schreibt sie. Auch Nicht-Eisenberger seien zum Mitmachen eingeladen, Beweis-Videos nicht vergessen.

Familienführung am Sonnabend, 28. Dezember, und Nachtwächterführung am Sonntag, 29. Dezember. Treffpunkt ist jeweils 17 Uhr am Rathaus in Eisenberg. Die Führungen sind kostenlos, eine Hutspende willkommen.