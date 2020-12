Stadtmanager-Büro für Eisenberg eröffnet

Das Ratskellergewölbe am Eisenberger Markt ist umgebaut. Eisenbergs Stadtmanager Max Nottrodt hat inzwischen Einzugehalten in sein neues Domizil. Dort will er Ansprechpartner für die Bürger und auch Gäste in der Kreisstadt sein und die Türen weit offen halten. Eigentlich. Kontakt sei zwar möglich. „Aber wegen der Corona-Regelungen im Moment leider nur nach vorheriger Anmeldung“, sagt der Stadtmanager.

Mit seinem neuen Büro im Gewölbe zu ebener Erde, in dem bis vor einem Jahr der Eisenberger Hörgeräteakustiker bis zum Umzug seinen Geschäftssitz hatte, ist der Stadtmanager jetzt barrierefrei und direkt für die Bürger erreichbar. „Damit soll an den guten Erfahrungen angeknüpft werden, die die Eisenberger mit der Kleinstadtmanufaktur der Erfurter Fachhochschulstudenten als Bürgerbüro gesammelt haben – jetzt mit dem Vorteil, dass keine Stufen zu erklimmen sind“, erläutert der Stadtmanager, der selbst ein Absolvent der FH Erfurt ist.

Ein weiterer Vorteil: Wenn wieder Veranstaltungen der Stadt am Markt stattfinden dürfen, dann ist der Stadtmanager gleich vor Ort und mittendrin.

Fester Sprechtag für die Bürger nach den Corona-Beschränkungen geplant

Auf sein Büro unmittelbar am Markt hatten viele Eisenberger schon lange gewartet nach dem Auszug der Hörgeräteakustik. „Das Interesse der Bürger am neuen Büro ist groß. Der Aufwand, es einzurichten, ist aber doch größer gewesen als gedacht“, sagt Nottrodt. Nicht nur die Wände mussten denkmalgerecht neu gestrichen werden. Auch der Fußboden war aufzuarbeiten. Kabel und Datenleitungen der verschiedensten Art waren zu verlegen, damit die ehemals separaten Geschäftsräume direkt an die Infrastruktur der Stadtverwaltung angebunden werden konnten. Und die Nutzungsänderung bedurfte der Genehmigung. Darüber war fast ein Jahr vergangen.

Weil derzeit Kontaktbeschränkungen für die Stadtverwaltung gelten, gibt es noch keinen konkreten Sprechtag, an dem die gläsernen Flügeltüren mit blauen Rahmen den Bewohnern der Kreisstadt auch unangemeldet offen stehen. „Wenn das alles wieder möglich sein wird, werden wir testen, welcher Tag am geeignetsten ist. Das wird sich dann zeigen“, sagt der Stadtmanager.

Name gesucht für das neue Büro des Stadtmanagers am Markt

Auch nach einem griffige Namen – so wie die Kleinstadtmanufaktur ihren trug – wird für das neue Büro am Markt noch gesucht. Spitznamen wie Boutique oder Klause hat es bereits. „Aber vielleicht haben die Eisenberger ja auch eine sinnvolle Idee“, meint Nottrodt.

Im Unterschied zur Kleinstadtmanufaktur sind die Aufgaben der Ein-Mann-Stabsstelle Stadtmanagement im sanierten Ratskellergewölbe weit umfänglicher. Eine wichtige Aufgabe ist die Organisation von Bürgerbeteiligungen.

Bürgerbeteiligung gestaltet sich schwierig in der Pandemie

„In der Corona-Zeit ist sie jedoch sehr schwierig“, sagt Nottrodt. Das Planungscafé zum Lärmaktionsplan war vor gut einem Jahr. In diesem Jahr hatte der große Stadtputz zum weltweiten „Clean-up-Day“ mit viel Bürgerbeteiligung stattgefunden. Wichtig werde die Bürgerbeteiligung für das neue Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), an dem die Stadt zeitgleich mit einem genehmigungsfähigen Flächennutzungsplan arbeitet. Die Analysearbeiten der Studenten der FH Erfurt zum aktuellen Stadt der Stadtentwicklung liege jetzt vor, so dass am ISEK weitergearbeitet werden könne. Eine Online-Beteiligung der Bürger gestaltet sich aber auch im Digitalzeitalter noch schwierig. „Die Hürden dafür sind hoch“, stellt Nottrodt fest.

Zeitnah stehe eine Befragung in den Schulen zum Thema Jugendbeirat in der Kreisstadt an, damit der Kulturausschuss am 18. Februar 2020 dazu weiter beraten kann. „Jugendbeteiligung kann sehr förderlich sein“, sagt Nottrodt. Das Management von Leerständen erfolgt im neuen Büro als Teil der Wirtschaftsförderung. Hinzu kommt die Öffentlichkeitsarbeit des Rathauses einschließlich Internetauftritt der Stadt. „Die Ausschreibung für die neue Website läuft noch“, erklärt Nottrodt. Und dann werden weiterhin Netzwerke geknüpft. „Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr in Eisenberg und habe noch nicht jeden persönlich kennengelernt.“