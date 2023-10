Stadtmuseum Stadtroda wird Eldorado für Ansichtskartensammler

Stadtroda. Am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 14 Uhr findet im Stadtrodaer Stadtmuseums „Alte Suptur“ eine große Tauschbörse statt.

Es ist ein Versuch: Erstmals sollen Sammler von Ansichts- und Postkarten in Stadtroda die Möglichkeit erhalten, ihre Raritäten zu tauschen.

So lädt man am Samstag, 21. Oktober, von 9 bis 14 Uhr zu einer großen Tauschbörse in die unteren Räume des Stadtrodaer Stadtmuseums „Alte Suptur“ ein. Parallel zur Börse kann auch die in oberen Räumen eingerichtete Sonderausstellung „Gruß aus Roda - Faszination Ansichtskarte“ ab 9 Uhr besucht werden.

Sammler Winfried Koksch, der gemeinsam mit Siegward Urban die Sonderausstellung organisierte, freut sich schon auf das Treffen. „Die Resonanz ist groß“, erklärte Koksch, der bereits auf der Briefmarken-, Münzen- und Ansichtskartenbörse, die vor wenigen Tagen im Jenaer Volkshaus stattfand, mit vielen Sammlerfreunden in Kontakt gekommen war.

Nach Stadtroda mitgebracht werden dürfen allerdings nur Ansichts- und Postkarten, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. „So wie die Sammler eintreffen, werden sie ihren Tauschplatz zur Verfügung gestellt bekommen“, erklärt Koksch. Eintritt werde nicht verlangt, an einer Spendenbox kann man jedoch die Arbeit des Stadtrodaer Stadtmuseums mit einer kleinen Zuwendung unterstützen.

Gern gesehene Gäste zur Tauschbörse sind Interessierte, aber auch Besitzer alter Ansichts- und Postkarten, die sich von den historischen Belegen trennen wollen oder fachlichen Rat suchen. „Ich glaube, jeder Sammler freut sich, wenn er alte, womöglich seltene Fundstücke erblickt“, sagt Koksch, der sich auf das Sammeln von Künstlerkarten sowie von Verlagen - vornehmlich aus der Region - spezialisiert hat.

Stadtroda selbst war einst eine Hochburg bei der Herstellung von Ansichtskarten. So hatte hier die renommierte Kunstverlagsanstalt C. F. Wiedemann ihren Sitz.