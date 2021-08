„Stadtradeln“ startet heute im Saale-Holzland

Eisenberg. Der Landrat als Schirmherr und Kreissportbund Saale-Holzland hoffen auf eine rege Teilnahme

Der Saale-Holzland-Kreis ist von Dienstag, 31. August, bis 20. September mit von der Partie, wenn die 2008 vom Klima-Bündnis initiierte Kampagne „Stadtradeln“ wieder startet. In diesem Zeitraum können alle, die im Saale-Holzland-Kreis leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte unter stadtradeln.de/saale-holzland-kreis. Schirmherr ist Landrat Andreas Heller. Er erklärt: „Radfahren hält fit. Denn wer täglich mit dem Fahrrad ins Büro, in die Schule oder zum Einkaufen fährt, kann sich ein zusätzliches Fitnessprogramm sparen.“

Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es um den Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jeder kann ein „Stadtradel“-Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht der Saale-Holzland-Kreis auch Radfahrer, die in den 21 Tagen der Aktion kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler im „Stadtradeln“-Blog. Während des Kampagnenzeitraums können Radfahrer außerdem auf der Meldeplattform RADar! im Internet oder über die „Stadtradeln“-App auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen.

Jeder Kilometer, der während der Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder über die „Stadtradeln“-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können dem Kreissportbund wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Bis einschließlich dem letzten der 21 „Stadtradel“-Tage können Teilnehmer Teams gründen.