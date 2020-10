Stadtrat Bürgel stimmt für Sportplatz-Förderantrag

Der Großteil der Stadtratssitzung in Bürgel am Dienstagabend widmete sich Haushaltsfragen. Nach einstimmigen Beschlüssen im Rat verfügt die Töpferstadt nunmehr über einen verabschiedeten Haushalt für 2020. Das Gleiche gilt für die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023. Danach stand unter anderem Sport auf der Tagesordnung.

Genauer gesagt die öffentlich genutzte Sportanlage in Bürgel. Denn im Anschluss an den Haushalts-Teil der öffentlichen Sitzung lag dem Rat eine Beschlussvorlage zur Beteiligung an einem Projektaufruf im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die bauliche Sanierung und den Ausbau der Sportstätte vor. Nicht nur der Beigeordnete Thomas Fache (CDU) beschrieb dies als eine gute Gelegenheit, da hier eine Förderung von 90 Prozent für das Vorhaben eingeworben werden könne. Fache vertrat in der Sitzung den abwesenden Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU).

Zwei Phasen eines Projekts

Der Stadtrat votierte schlussendlich einstimmig für eine Beteiligung an dem Projektaufruf, nachdem dieser in Grundzügen erläutert worden war. Somit ist der Bürgermeister beauftragt, in der Phase eins den Förderprojektantrag mit dem Projektskizzenformular einzureichen und in der Phase zwei die entsprechende Zuwendung zu beantragen.

Die Projektskizze lag der Beschlussvorlage bei. Sie zeigte einen Überblick über eine mögliche Umgestaltung des Areals, inklusive „Kinästhesie- und Fitnesspfad für Jung und Alt“, Laufstrecken und Sprunganlagen. Nach 40 Jahren Nutzung bedürfe die alte Anlage dringender Sanierung und Ausbauten. Aufgrund der finanziellen Situation und Haushaltssicherung sei ein solches Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von bis zu 1,5 Millionen Euro nur mit einer 90-prozentigen Förderung realisierbar. Der Ausbau der Anlage erlaube zudem künftige Einsparungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte, hieß es in der Begründung. Abschließend wurde darin noch auf die besondere Bedeutung des Sportvereins Blau-Weiß Bürgel eingegangen, der zu den drei mitgliederstärksten Sportvereinen im Saale-Holzland-Kreis gehöre.